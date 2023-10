Los 4 signos del zodiaco que sufrirán una infidelidad en las próximas horas, según el tarot

Según el tarot, las cartas y astros están en contra de estos signos del zodiaco por su desconfianza y mala fe que han cosechado durante todo el año. Querer tener el control de todo, hasta en la relación de pareja, en las próximas horas les traerá malas noticias que pegarán en su ego y romperán su corazón por más que se hagan los duros.

El karma es cruel y según las el tarot este martes 10 de octubre Cáncer, Géminis, Acuario, Escorpio y Piscis quedarán en la zona de la soltería de una forma horrible al perder a ese ser querido por una infidelidad después de no poder mantener en paz la relación y no ceder y cambiar las formas groseras con las que se presenta ante los demás y en pareja.

Los signos con más dinero en octubre. Ilustración del sitio freepik

Signos del zodiaco que se quedarán sin pareja

Cáncer , esa forma tan individualista de ser y nunca contar las cosas hasta que algo sale mal y pides ayuda, tiene harto a tu pareja. Por eso desde hace mucho tiempo te ha olvidado y no espera nada de ti. Si hoy te cortan con un mensaje de WhatsApp no te sorprendas.

Géminis, tiene años callando todo lo que te molesta de tu pareja para no tener problemas y como solo sonríes o te vas de la sala, pues esto ya rompió algo en ese ser querido y alguien más honesto y sincero que te robó el corazón del ser amado.

Ilustración del sitio freepik

Acuario, se va a quedar sin pareja por no ser consistente, por no tener detalles que enamoran y como es un ser astral dulce, pero poco efusivo lo van a engañar por no ser seguro al mostrar sus sentimientos, según el tarot.

Escorpio, esa forma tan abusiva que tienes marcada para ser con tu pareja, pidiendo de más, regalos, dinero y que te consientan todo el tiempo provoca genera un estrés en la relación cada vez que la situación económica no nada bien. Serás la persona más linda del mundo, pero la gente se cansa de los abusivos y un día los dejan. No te sientas mal si ya no te contestan los mensajes de WhatsApp.

Los astros tendrá buenas noticias. Ilustración del sitio freepik

