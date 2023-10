Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 10 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 10 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Estarás en un abismo sentimental, pero lograrás salir si confías en el amor Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, hay muchos cambios en el amor, podrías confundirte en tus sentimientos si tienes pareja, ya que llegará alguien que te hable bonito al oído y comience a mover sentimientos en ti, eso se debe a que tu pareja te ha tenido algo descuidado o descuidada o simplemente han caído en la monotonía.

Podrías andar sensible hasta por el clima, recuerda que eres un signo muy bipolar, no te tomes las cosas tan apecho y trata de comprender y entender el porqué de las cosas. Probabilidad de que una persona que has conocido por Facebook o red social comience a sentir gran atracción por ti a pesar de no conocerte o haberte visto pocas veces.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, cuida mucho el volver a caer y quedarte en el suelo, tienes la suficiente arma para levantarte y mostrarle al mundo quién eres y hacia dónde te diriges. Estás en una etapa complicada, muchas depresiones y cambios en ti que podrían arruinar tus días e inclusive pelar con quien no lo merece.

Nuevos amores se visualizan, inclusive entrarás en conflicto al no saber a quién elegir. Recuerda que nada es lo que aparece, no te creas de chismes y si no lo ven tus ojos no lo creas. Tiempos de reflexionar y poner en la mesa todo eso que te causa conflicto o no te permite avanzar, si la vida ha sido dura contigo, ten presente que fue para enseñarte grandes lecciones.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, la vida es corta, no te quejes, disfruta más, si no tienes un compromiso, cómete al mundo y disfruta como si fuera tu último día, si algo no te gusta cámbialo, pero deja de quejarte. Tienes una posibilidad de mejorar en tus ingresos aprovéchala y no la dejes ir.

Cierre de ciclo muy importante, apertura a nuevas cosas, cambios benéficos en el área sentimental, borrachera, fiesta y nuevas aventuras con personas que conocerás en próximas fechas. Amistad regresa del pasado, sabrás de él o ella en estas fechas. Ten cuidado con dar comentarios cuando no te los pidan, recuerda que tienes la lengua muy suelta y sueles lastimar con la claridad de tus palabras. Ten presente que en tu camino existirán ciertos obstáculos que te harán caer.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, recuerda que nadie merece tus lágrimas y quien las merezca en su vida te va a hacer llorar. Ten cuidado con cambios repentinos de planes, podrías arruinar el encuentro que te espera con persona de piel blanca, la cual entrará a tu vida y cambiará muchas cuestiones para tu bien.

Muchas oportunidades de crecimiento en lo laboral. Familiar que tenías mucho de no ver retorna. Cuídate mucho de chismes, pues entras en conflicto con amistad debido a comentarios que has hecho y han estado fuera de lugar. Se visualiza un embarazo por parte de una amistad o familiar en las próximas semanas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ten mucho cuidado con lo que comes, ya que hay infecciones estomacales en puerta. Deja de pensar que las personas van a cambiar solo porque a ti se te antoja, deja de tratar de dominar los sentimientos de las demás personas.

Trata de ir por cosas a la segura, no te arriesgues si desconoces los resultados que podrías obtener, en estos momentos no se presta para hacer inversiones, ya que podrías perder grandes cantidades de dinero. Es probable que en estas fechas te sientas algo solo o sola y busques refugio en personas que lejos de ayudarte podrían perjudicarte.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, la vida te pondrá en tu vida tres caminos que funcionarán como ángeles, los cuales te ayudarán en un proyecto, en un sueño y en un amor, cuando terminen su trabajo desaparecerán de tu vida, será doloroso, pero entenderás el mensaje.

En el área del amor se consolidará mejor que nunca una relación, sentirás el amor de una persona más fuerte que nunca. Estás en un ciclo importante y con ello grandes oportunidades en muchos aspectos, inicias un ciclo lleno de nuevos proyectos y cambios laborales y en el amor.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no busques a quien no te busca o no hace nadie para acercarse a ti. Una oportunidad muy buena en el área de los negocios, las ventas será una buena opción para mejorar tus ingresos.

Deja de quejarte y de echarles la culpa a las demás personas cuando saber perfectamente que él o la única responsable has sido tú, hazte responsable de tus actos y aprende de cada golpe que te da la vida para no volver a cometer los mismos errores. Podrías enfrentarte a una situación algo complicada con una amistad a causa de un chisme que se está cocinando, no hagas tormentas en vasos de agua ni veas cosas donde no las hay.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, expareja retorna para incomodar tu vida o tu corazón, no vuelvas a comer lo que ya te echaste mucho tiempo, es momento de desechar y dárselo a los necesitados e ir por algo mejor. Has tenido oportunidades en el amor y las has dejado ir por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho.

La vida te llenará de cambios muy buenos, de los cuales deberás aprender por las buenas o por las malas, no trates de juzgar el camino de nadie, ya que realmente esas personas quizás no tuvieron las mismas oportunidades que tú. Te viene una fiesta o evento importante que te ayudará mucho a distraerte y conocer nuevas amistades, necesitas tener más confianza en ti y ser más seguro con lo que eres o tienes.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, Nunca busques tratar de complacer a alguien más, primero complácete tú, después tú y al final tú y si queda tiempo a las demás personas, algunas veces es necesario ser más egoísta para no caer en tonterías de personas que pudieran dañarte.

Estás en muy buen mes y estarás logrando cuanto te propongas. Viene una persona de piel clara que te va a mover mucho el tapete; sin embargo, al principio la convivencia será algo complicada debido a la diferencia en sus caracteres y gustos, deja que el tiempo defina si vale o no la pena, no te has ideas tontas en la cabeza que hasta el momento desconoces.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ten cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, no es necesario que cambies tu esencia para complacer a personas que no lo merecen. Una persona que conocerás gracias a una amistad será la clave y la llave perfecta para que logres consolidar uno de tus sueños.

No temas a caer, pues aprenderás de cada golpe. Ten presente que oportunidades solo pocas en la vida, no dejes pasar ya nada y aprovecha todo lo que está llegando a ti. Cambios se aproximan con la llegada de una persona de tierras lejanas y la posibilidad de iniciar una relación a distancia, si ya sabes que no es lo tuyo, no hagas que la virgen te habla.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cuida mucho la cuestión que tiene que ver con chismes y habladurías, ya que podrías cometer una indiscreción muy grande y afectar a una amistad. La vida te enseñará con quien sí, con quien no y con quien nunca más.

Es importante que te mentalices, que no dependes de nadie para lograr tus metas y tus sueños, la vida te ha llenado de grandes oportunidades, pero las has dejado ir por centrar tu tiempo en personas que ni te quieren y ni te valoran. Tu capacidad para descubrir las mentiras te hará descubrir la verdadera cara de cierta persona que se ha disfrazado de ángel para lastimarte la existencia.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, cuidado con familiar lejano podría meterlos en problemas a ti o tu familia. No te preocupes por lo que a un no ha llegado, enfoca tus energías en tu presente que lo tienes muy descuidado por atender a personas que no deberían de ser importantes para ti.

Te enteras de muchas cosas de una persona, te costará trabajo creerla, pero al final se te caerá la venda de los ojos. Es posible que te lleguen ingresos extra en estos días, paga donde debes y no gastes más de lo que tienes. Ten cuidado con gastos innecesarios, podrías planear un viaje y se aproxima una compraventa.

