¿Recuerdas este meme? Viviana de "la risa maléfica" reaparece y ahora hace contenido para TikTok: VIDEO

Dentro del mundo de internet encontramos todo tipo de contenidos que nos hacen escapar de la rutina diaria y, en muchas ocasiones, nos brindan un momento de entretenimiento y hasta diversión, esto no necesariamente a través de contenidos altamente producidos, pues un simple meme puede generar este efecto en los usuarios de la web.

Los memes pueden variar desde chistes simples hasta comentarios sociales profundos y son una parte integral de la cultura en línea, lo que los ha convertido en una forma de comunicación y expresión cultural en la era digital y pueden abordar una amplia gama de temas, desde lo humorístico hasta lo político o reflexivo.

El meme sigue usándose hasta la fecha con diversos contextos. Foto: captura Facebook

Viviana, la mujer del meme de risa maléfica

Ahora un famoso meme ha revivido en redes sociales, se trata del famoso momento en que una mujer llamada Viviana estalla en peculiares carcajadas luego de que un reportero se le acercara a preguntarle con una paleta en mano si a ella le gustaba chupar o morder este alimento congelado.

De manera inmediata, la mujer comienza a presentar una reacción de risa fusionada con nerviosismo ante la idea del famoso doble sentido mexicano, por lo que, entrando en el juego que además de ella también fue entendido y propiciado por el reportero, la entrevistada pasó a la historia dentro del mundo del internet luego de que se hiciera viral.

Viviana "la paleta" ahora es TikToker

No sólo fueron sus risas contagiosas y peculiares las que llevaron a Viviana a la fama mediática del mundo de las redes sociales, sino que también la mujer destacó por sus expresiones faciales y respuestas ingeniosas. Es dentro de este contexto en el que se volvió viral en 2014 que ahora Viviana es recordada como “la de la risa malévola” o como “La paleta” y ha vuelto a aparecer en la web.

A pesar de que desde hace casi 10 años no se sabía de la mujer, lo cierto es que ahora ha causado furor tras aparecer en un TikTok, en donde comprueba que su ingenioso sentido cómico no quedó sólo en aquella entrevista, sino que también forma parte de su día a día, por lo que ahora crea videos de situaciones ficticias como “así actuó cuando veo al que me gusta”, o “cuando no sé bailar y me gritan ‘eh eh’” en donde actúa su supuesta reacción ante diversas situaciones cotidianas, pero siempre cargada de buen humor.

