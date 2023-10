Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 1 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 1 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Inicias octubre con toda la suerte del mundo; te verás favorecido en el mundo de los dineros Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tienes el poder de mover montañas, así que ve tras tus sueños sin miedo. No permitas que nadie te haga daño o te haga sentir menos de lo que vales, sabes bien quién eres y hacia dónde te diriges.

No seas tan tonto o tonta y manda a la ñonga a quien te complica la vida, deja que cada quien se haga responsable de sus problemas y responsabilidades, no metas las manos al fuego por alguien que no vale ni un pepino. Vienen días muy buenos para reflexionar y darte cuenta de lo que en verdad importa en tu vida y de lo que sale sobrando.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, tus relaciones amorosas y laborales florecerán como hermosos tulipanes en primavera. No te desesperes, sigue tu camino con paciencia, torito, que el éxito está a la vuelta de la esquina. No andes de lengua floja con tus amistades porque la información que le sueltes la andarán divulgando.

Deja de ser tan tonto con quien solo te utiliza cuando necesita un favor de ti. Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace mucho. No te dejes caer por nadie y vive tu vida al máximo, no es momento de quedarte con un antojo o ganas de algo, vive y sé feliz.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Cada que sientas necesidad de una persona a tu lado o pareja, piensa un poco en lo que has logrado individualmente, ten presente que no requieres de nadie para labrar tu felicidad, necesitas mucho de fuerza de voluntad e inteligencia para poder aceptar que a veces es mejor estar solo o sola sin rendir cuentas que tener a alguien que afecte tu libertad.

Deja de andar mendigando amor y manda a esa gente a la tiznada que no avanzan ni dejan avanzar. Cambios en tu economía muy benéficos y oportunidad de un viaje que te va a ayudar mucho a descansar y des estresarte. Vienen días muy buenos en los cuales deberás aprender a renovarte y soltar todo eso que te hace daño y no te permite seguir tu vida.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tómate un tiempo para consentirte y recuerda que eres una luna brillante en este mundo loco. Amores de una noche se presentan y mucho cambios en tus actitudes que podrían dejar mucho que desear sobre todo con tus familiares.

Siempre fuerte queriendo lo mejor de la vida para ti, te importa un carajo la opinión de las personas, pero te afectan mucho los comentarios de tus seres queridos, aprende a decir que no, cuando es no.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprovecha esta energía para perseguir tus metas más ambiciosas y deja que tu sol brille para iluminar el camino de otros. Estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de ir a la cama, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti.

Habrá quien te va a meter el pie o andará de gaznate suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle, ya que son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien. Grandes cambios que te ayudarán a enfocarte en tus sueños y comenzar a ver más por ti antes que en las demás personas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprende a fluir y a aceptar que a veces las cosas no salen como las planeamos. Hay días en que solo te gustaría desaparecer de este mundo, no pienses de manera tan negativa y piensa más en las personas que dejarías en este mundo, algunas ocasiones sueles pensar solamente en ti antes que en las demás personas.

Has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días. Necesitas soltar toda esa basura que has venido cargando desde hace tiempo, ya que es la que te impide lograr consolidar metas y sueños. Probabilidad de inversión en un negocio que tiene que ver con ventas, te va a ir de maravilla.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, aprovecha este momento para cuidar tus relaciones y encontrar el balance perfecto en tu vida. Si tienes pareja vienen celos y quizás separación por unos días. Mientras vivas creando ilusiones falsas seguirás viviendo en la misma miércoles de siempre.

Tu mendigo carácter no te ayuda en nada, por eso algunas veces la gente se aleja de ti, pero eso en gran medida ayuda a quitarte de amistades y personas falsas. La vida ha sido injusta contigo en muchas ocasiones, pero debes de saber que esta no es justa con nadie, siéntete en la gloria, ya que siempre habrá alguien mucho peor que tú.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, con tu intensidad y poder interior, serás capaz de transformarlo todo. Tu instinto siempre te dice cuando alguien te miente o te quiere ver la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca.

Mucho trabajo en puerta y comenzarás a quitar de tu camino todas esas personas que se han interpuesto en tus planes. Ten mucho cuidado con oportunidades que llegarán a tu vida, muchas no serán del todo buenas. Cuida mucho tu relación en caso de tener una, ya que podrías caer en celos tontos a causa de tus inseguridades.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, el universo te tiene preparadas grandes sorpresas si te atreves a seguir el camino desconocido. Nadie ha dicho que la vida es fácil, así que deja de quejarte por tonterías que no tienen importancia alguna, vive y disfruta quién eres y sé feliz.

Siempre buscando la perfección a toda costa y medida, no te dejes manipular por personas sin cerebro que solo buscarán afectar tu día o desestabilizar la poca paz que te cargas. Cuidado con lo que comes, ya que podrías subir de peso y se te va a dificultar llegar a tu talla ideal.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu determinación será clave para alcanzar el éxito que tanto anhelas. Mantén la calma y la disciplina, que las recompensas están a punto de llegar. Grandes cambios en tu vida que te dejarán mucho aprendizaje, entre ellos la solución de un problema y el retorno de amistad que se había ido sin razón alguna.

Aguas con el insomnio, necesitas no pensar tanto antes de dormir. Cuida la parte de tu estómago, ha estado muy vulnerable. No te estreses, ni creas en cosas que no son y menos si no lo han visto tus ojos, recuerda que las gentes con tal de afectarte inventan cosas. Nada es gratis en la vida y tendrás que luchar mucho para conseguir lo que deseas en tu vida.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, comparte tu sabiduría y verás cómo tu influencia se expande como ondas en el agua. No tengas miedo de ser diferente, eres un aguador de almas extraordinario. La vida te pondrá con la persona adecuada, no la busques o te podrías equivocar.

No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Vienen días de cambios en los cuales debes enfrentar nuevas situaciones y tratar de buscar cambiar tu manera de ser sin afectar a quienes te rodean. Cuidado con una amistad que podría meterte en problemas los primeros días de octubre.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tus dones artísticos y espirituales te guiarán hacia nuevas fronteras, así que cree en ti mismo y nada te detendrá. No te dejes opacar por nadie, date la oportunidad de considerar más en ti y sentirte orgulloso u orgullosa de lo que has logrado en tu vida.

Vienen días muy buenos en los cuales tu economía comenzará a mejorar significativamente, se va el mes de septiembre, pero el mes de octubre traerá muchos cambios positivos a tu vida, sentirás el sabor de la victoria y la felicidad. Tu carácter siempre fuerte y siempre optimista es lo que te sacará de apuros, sigue manteniendo la chispa de siempre, ya que eso te llevará al camino del éxito.

