Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 7 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 7 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, existen muchas posibilidades de encamarte con una amistad, dale para delante y no te detengas por nada ni nadie, la vida te ofrece oportunidades que no puedes desaprovechar porque no se volverán a repetir.

A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales bien lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y si no recibes en la medida que ofreces algo está mal así.

Debes aprender a cuidar un poco más tu cuerpo criminal porque podrías subir de peso inesperadamente y va a ser complicado bajar.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, cuídate mucho de estrés a causa del trabajo y cansancio, aprovecha el tiempo libre en dormir para recuperar energías.

No permitas que cambios de última hora te cambien la dirección de tu vida o tus planes y proyectos que tienes para este año. Ten en cuenta que no debes de dejar a nadie que se meta en tus decisiones, pide consejos, pero al final toma tú la decisión que consideres correcta.

Busca la manera de fortificar la relación con familiares si ha estado algo tensa, aprende a perdonar errores y soltar todo lo que ya dolió.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no temas a nuevas oportunidades, la vida está hecha para disfrutarse si estás soltero o soltera que te valga y dale vuelo a la hilacha, pero siempre como precaución para evitar enfermedades o embarazos.

No permitas a personas sin qué hacer te arruinen tus días, aprende a mandar a la tiznada a quien no te sirve en tu vida, y solo te llena el buche de piedras o te hace pasar un mal rato con chismes y problemas.

Este fin de semana reflexiona mucho sobre lo que quieres y deseas hacer para los próximos meses.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, un amor del signo de Piscis o de tu mismo signo se visualiza en tu casilla lo conocerás por medio de una amistad o red social. Deja ya de perder el tiempo y ponte las pilas, ya que tu cuerpazo criminal se lo está llevando la tiznada, una rutina de ejercicios y buena.

Es momento de confiar en ti y de darle para delante a esos sueños y metas que has venido cargando desde hace tiempo, pero que por cuestiones de dinero no has logrado concretar.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, muchas posibilidades de reencontrar el amor; una persona de una red social te va a echar los perros y no te será indiferente.

Ten cuidado con pensamientos pesimistas, puesto que te pueden regresar al hoyo, aguas con las personas en las que confías, debido a que no todas pueden llamarse amigos o amigas.

Es momento de mandar al carajo todo lo que te causa estrés, si vas a comenzar el año que sea de la mejor forma y manera dejando atrás lo que no sirve ni funciona.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, que este fin de semana tu enfoque este sobre mejorar el aspecto económico, no caigas en deudas que solo te ocasionarán problemas en el mes de febrero. Comprobarás en estos días que eso que pensabas mal de una persona resultará más que cierto, te decepcionarás y te dolerá mucho, pero con el paso de los días aprenderás a superarlo y comenzar de nuevo.

Un amor del pasado no puede irse, ya que han quedado pendientes muchas cosas, pon las cosas en claro despídete y cierra ciclos.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, Es momento de enfocarte este fin de semana en ti, de consentirte y quererte lo suficiente al punto de no necesitar de nada ni de nadie para estar bien y ser feliz.

Vienen cambios en tu trabajo, bajará un poco el estrés, viene un fin de semana muy intenso acompañado de la persona amada, aprende a querer sin medida, pero nunca más de lo que te quieren, ya que al final puedes ser que seas quien más sufre.

Tu fortaleza y constancia no te permiten caer, has dado todo y siempre buscado la manera de ser feliz,

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ponte las pilas e invierte tu tiempo, energía y dinero en tu persona, recuerda que lo más importante para ti eres tú y nadie más, no permitas que otras personas te humillen o hagan sentir mal, demuéstrales a ellas y sobre todo a ti hasta donde eres capaz de llegar.

Cuida mucho quién eres y hacia dónde te diriges, ya que podrías perderte en tu camino por arrojar piedras a las personas que no han hecho ni logrado nada en su vida.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si tienes la oportunidad de emprender un negocio no lo pienses dos veces y hazlo, ya que estás en una etapa muy perra para que todo lo que hagas salga con éxito, el comercio y las ventas son lo tuyo.

Este fin de semana se ve perfecto para cambios en casa, haz una limpieza a profundidad y saca todo lo que te estorba o te causa estrés y conflicto.

Vienen cambios en el amor, reflexiona bien sobre lo que quieres y deseas para que no pierdas el rumbo.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, deja ya esas cuestiones que te limitan en la vida y dedica tu vida a ser feliz con quien de verdad te merece y sobre todo con quien desea estar a tu lado.

Ten cuidado con la amistades de tu relación, ya que estarán metiendo cizaña al punto de crear conflictos entre tú y tu pareja.

Aprende a decir que no y a no tratar de resolverla la vida a las demás personas cuando ni tu mismo te la has resuelto.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, ten cuidado con una amistad, ya que podrías confundir el cariño de amigos por amor.

Este primer mes del año reflexiona sobre lo que quieres y deseas para tu vida y quita de tu camino lo que te estorba y causa estrés.

Has estado viviendo días difíciles, hay días en que te sientes con ánimos de hacer mil cosas, pero hay otros días en que quisieras mandar a la tiznada a todo mundo y desaparecer de la faz de la tierra.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, busca la manera de buscar a una persona que de verdad apueste por tus sentimientos y quiera una verdadera relación contigo y no solo jueguitos tontos.

Días buenos, días malos, la bipolaridad sin duda ya es parte de tu vida, tienes un carácter muy cambiante en días te manejas en una santa y en otros eres más perra que bonita, debes aprender a lidiar con eso, no permitas que esos cambios de temperamento arruinen tus días.

