Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 7 de enero, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para el mes de enero, conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el Podcast de Mhoni Vidente y descubre más sobre los astros

ARIES

Ya va siendo hora de que te plantees poner fecha de inicio a ese proyecto que tienes en mente a diario desde hace bastante. Ya no hay motivo para aplazarlo más. Alguien de cierta importante va a apoyar tu idea dentro de poco, así que empieza a hablar de ello con las personas que consideras apropiadas.

No estaría de más que lo comentaras con la familia, siempre te darán buenos consejos al respecto. En el amor, quizá hoy deberías plantearte esa complicada relación con una persona con quien estás saliendo, pero que a diario no te llena totalmente.

TAURO

Hoy es un buen momento para recuperar la seguridad y la confianza en lo que haces. No te quepa duda de que elegiste bien, pero has ido perdiendo a diario la fe en ti misma y en tu innegable talento. No permitas que algunos tropiezos te hagan desistir de tu proyecto.

Si es necesario, párate y reflexiona, pero luego vuelve a intentarlo. No importa las veces que tengas que hacerlo. Hoy te llegará una oportunidad para mejorar tu vida sentimental, Si estás en pareja es muy buen día para borrar rencores, mirar atrás no sirve para nada.

GÉMINIS

Si estás hoy preocupada porque tienes pendientes, relájate por qué una decisión difícil de tomar levantará el ánimo. No te amargues estos primeros días del año. Esto que tanto te preocupa puede esperar hasta el lunes. Seguro que después de reflexionar a diario, la aciertas totalmente.

Si te ves obligada a renunciar alguno de tus sueños a corto plazo, seguro que es para conseguir algo mejor en un tiempo más largo. Si hoy coincides con alguien que te ofrece hacer un negocio juntos, no te ilusiones demasiado porque podrías correr riesgo económico.

CÁNCER

No tienes que tomarte tan mal que tu pareja no se comunique contigo las 24 horas del día. Hay otras ocupaciones y otras preocupaciones. Lo que te despierta tu molestia no es el amor, sino tu deseo de controlarlo todo. Solo en una libertad total el amor puede afianzarse y fortalecerse la creatividad.

Tiendes a asumir todas las responsabilidades y todos los riesgos, pero estás rodeado de un gran equipo de gente. Es hora de compartir beneficios y compromiso. Tu espalda no puede con la carga que tú mismo que te has impuesto, por más entusiasmo que hayas puesto y pongas en la tarea. Aprende a compartir el trabajo.

LEO

Hoy estás en riesgo de que terceras personas se involucren en tu relación de pareja, o que te den algún consejo gratis sobre cómo has de resolver una situación. Agradece la buena voluntad, pero no hagas ni caso.

Tú sabes muy bien lo que te conviene. En el terreno laboral, te has esforzado a diario durante todo el año y tu recompensa está muy próxima. Si te lo agradecen con un dinero extra, la mejor opción ahora será ahorrarlo porque más adelante puedes necesitarlo para hacer una buena inversión.

VIRGO

Estás notando hoy que te encuentras algo estancada. Esta sensación puede amargarte la vida a diario, así que cumple con los buenos propósitos que te hiciste al entrar en este año 2023 y toma ya las riendas de tu vida.

Si necesitas resurgir tanto profesional como económicamente, además de poner toda la leña en el asador desde el mismo lunes, recuerda que desde hace tiempo ronda por tu mente a diario una idea que podría ayudarte a salir de esta situación.

LIBRA

Desde hace unos días has empezado a abrir los ojos, pero lo que has estado viendo no te gusta demasiado. En lugar de volver a cerrarlos y esperar que todo se resuelva solo, empieza desde hoy mismo a tomar las decisiones oportunas.

Aceptar la realidad te ayudará a no equivocarte, recuérdalo a diario. Alguien cercano a ti hoy te dará buenos consejos, hay unos cuantos que pueden ser la solución a muchos de tus problemas.

ESCORPIO

Hoy, nativa de Escorpio, abandona esa idea de que estás demasiado sola y empieza a considerar que la soledad no es algo negativo, al contrario, muchas veces es bastante positiva.

Tienes ahora libertad total a diario y esto te da tiempo para meditar, para pensar en lo que tú quieres realmente. De hecho, puede ayudarte a sacar lo mejor de ti misma. Hoy haz un poco de introspección y reflexiona sobre lo que has vivido en el amor o en la familia. Esto será una buena lección de vida de la que puedes sacar provecho a diario.

SAGITARIO

Un encuentro casual hoy con alguien de tu pasado, te hará recordar hoy ciertas cosas de tu vida de las que sacaste mucho provecho a diario. Estás a tiempo de recuperarlas y aplicarlas a diario en tu vida actual.

Si te encuentras hoy en la tesitura de echar una mano a alguien que lo necesita, hazlo, aunque suponga sacrificar algunas horas de tu día festivo. Es necesario que en estos momentos dejes un poco de lado tus prioridades y no dejes que personas que te importan pasen solas por momentos difíciles.

CAPRICORNIO

Si te centras solo en ti misma y cierras los ojos a las cosas positivas que suceden a tu alrededor a diario, no te darás cuenta de lo que sucede en realidad a los demás. Puedes aprender mucho de lo que hace la gente que te rodea.

Esto es ganar experiencia sin correr ningún riesgo. No dejes de hacerlo el día de hoy. Aunque sea festivo sucederá algo que te hará reflexionar de una manera muy positiva y que podrás aplicar a tu propia vida de inmediato y también a diario en el futuro.

ACUARIO

Andas muy ocupada y no consigues conectar con las cosas tan bellas que nos ofrece la vida a diario. Hoy deberías tomarte un tiempo de descanso y relax para apreciarlo en toda su intensidad.

Te darás cuenta de que el Universo entero es perfecto y lo mejor de todo es que tú también formas parte de él. Es un buen momento para empezar a valorar la vida que ahora se abre ante ti para que tu existencia mejore notablemente a lo largo de este año.

PISCIS

Hoy recibirás una muy buena noticia de alguien que significa mucho para ti. Tanto si es algo que te afecta a ti como si es algo que beneficia a esta persona, celébralo por todo lo alto, como se merece.

Es bueno compartir a diario todos los buenos momentos, y también los complicados, como si fueran propios. Es la mejor manera de sentir que formas parte de una unión muy importante.

SIGUE LEYENDO:

Signos del zodiaco que van a terminar la amistad por WhatsApp este 2023

Detestan el conflicto, estos son los signos zodiacales más pacifistas

No les prestes dinero, ellos son los signos más derrochadores del zodiaco