Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 6 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 6 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este viernes podrá ser un día de recibir y de dar Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, la vida es justa y pondrá cada situación en su lugar solo espera el momento para que comiences a cobrar dichas facturas. Cuidado con noticias inesperadas en el área de los dineros. Este nuevo año, enfócate en que tus sueños se hagan realidad, en ver por lo que en realidad importa y en no hacer caso a chismes.

Viene una racha llena de oportunidades en muchas áreas de tu vida solo debes ser inteligente para no regarla o cometer los mismos errores de siempre. No descuides la parte de tu corazón y no la expongas demasiado por quienes no valen la pena y no merecen estar en tu vida.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar; deja de ilusionar a personas. Este primer mes del año busca hacer las pases con tu pasado para que no siga afectando ni dañando tu presente.

Hay días en que sentirás más que nunca el amor de un ser querido que te protege desde otro mundo, trata de comunicarte con él antes de dormir, una veladora blanca dedicada a él podría ayudar mucho. El amor tocará tus puertas, pero vas a necesitar un mucha paciencia y comprensión para poder aceptar las condiciones que te querrán imponer, no te dejes manipular ni influenciar por esa persona, si te quiere que te acepte con tus defectos y virtudes.

¿Cómo le irá a Tauro en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, cuidado con cambios de última hora en el amor, ya que podrías enamorarte de la persona incorrecta y con ello traer situaciones de enfrentamientos y discusiones. Podrías ser víctima de pérdida de objeto material, necesitas ser más cuidadoso con tus cosas.

Cuida mucho las cuestiones de promesas, podrías comprometerte a cosas que no puedes cumplir. Trata de respirar 10 segundos cuando estés molesto o molesta, ya que sueles ser muy impulsivos y decir cosas que en realidad no sientes, pero salen de ti por coraje.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, momentos de empezar de cero, de cerrar ciclos que dejaste inconclusos para poder lograr tus objetivos y metas que tienes planeados para este nuevo año. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes que no hará nada por ti.

Un viaje pasando enero será ideal para que encuentres esa paz y estabilidad que habías perdido. Una persona del pasado te va a meter en problemas así que aprende a no darle entrada a quien se fue, next, que cada quien se rasque con sus uñas.

¿Cómo le irá a Cáncer en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, la noticia de la posible llegada de un nuevo ser a tu vida te pondrá feliz. La vida te va a llenar de nuevas sorpresas en en área de los amores solo tienes que ser paciente y esperar el momento clave para que sepas por qué lado debes de irte y lo que debes hacer.

Es momento de confiar más en ti y en tus sueños y metas para que no te pierdas en tu camino. Si sientes que has perdido el suelo, recuerda todo lo que has vivido y pasado y así sabrás que no vale la pena intentar ser alguien que no eres por complacer a gente

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, el hecho de que no tengas pareja, no significa que las cosas vayan mal, aquí el problema es que no sabes convivir con tu soledad, recuerda que solo viniste y solo te irás, deja de andar con ese letrero de que ocupas pareja, la persona correcta llegará cuando tenga que llegar.

Es momento que veas por tu felicidad, a la tiznada las esperas y las faltas de dignidad, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta, ya que podría decepcionarte de tu manera de comportarte.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, las decepciones se dejarán venir, pero ni te preocupes de que andarás en modo perro o perra y ya no sentirás los golpes que la vida te pondrá. Cuidado con caricias falsas las cuales podrían confundirte más de lo que crees.

Vienen días de mucha alegría y de cambios en este inicio del año, solo llévate las cosas tranquilas y en paz que todo se dará en tiempo y forma. Ten cuidado con la manera en que administras tu dinero, podrías tener problemas económicos al finalizar este primer mes del año

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, noticias inesperadas mediante un inbox, mensaje o llamada en los próximos días que te cambiarán tu humor.

Amores se irán y otros vendrán en este 2023 si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendría, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien saber que no te dará nada bueno solo dolores de cabeza.

¿Cómo le irá a Escorpio en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no te dejes llevar por chismes de vecindad ni por malos comentarios que podrían surgir en la propia familia. Ten cuidado con lo que salga de tu boca, ya que podrías cometer ciertos errores los cuales te lamentarás en un fututo cercano.

Un familiar podría meterte en chismes, ni hagas caso, sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen críticas recuerda que eres de los signos más fuertes del zodiaco. Es momento de poner en una balanza todo lo que estás realizando en tu vida para saber qué te falta o qué necesitas para ser feliz y estar bien.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, año de reencuentros y mes de cambios e incertidumbres al no saber qué camino debes elegir para estar bien y ser feliz. Días de muchos cambios y cuestiones que tienen que ver con mejorar tu estado de ánimo, aprende a desprenderte de lo que no te lleva a ningún sitio.

Momento de renunciar a todo eso que te hace daño y no te hace feliz, este año se ve perfecto para hacerlo. Si estás viviendo una relación ponte ya las pilas y dedícale más tiempo que se está enfriando mucho por estar pensando el fregadera y media que ni al caso.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, posibilidad de propuesta de trabajo que te dejará grandes ganancias, pero no gastes en cosas que no necesitas. Cuidado con robos y perdidas de objetos en estos días porque estarán a la orden del día este primer mes del año.

Cuídate mucho de una persona de tu pasado, ya que vendrá a incomodar tu presente y llenarte de obstáculos tu vida. vienen momentos complicados en cuestión de amores, debido a que estás por pasar por situaciones algo complicadas en cuestión de infidelidades y demás.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, momento de cuidar los dineros porque vendrá una racha algo complicada la cual podría ponerte algo de malas al no ver lo que quieres, buscas y deseas a la brevedad. Es momento de creer y confiar en tu capacidad de lograr todo lo que te quieres hacer en este año, en el amor vienen cambios muy importantes que debes atender o de lo contrario a la larga te traerán grandes consecuencias.

La vida es justa y maravillosa así que aprende a disfrutarla y no te desanimes por lo que pueda suceder más bien aprende de las situaciones. Deja que las oportunidades lleguen solo aprende a no dejarlas ir como ya lo hiciste en tu pasado.

¿Cómo le irá a Piscis en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

