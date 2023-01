Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy miércoles 4 de enero según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este miércoles 4 de enero hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este miércoles 4 de enero tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este miércoles 4 de enero sale la carta del 9 de espadas del tarot Rider Waite. Esta carta revela el miedo y la angustia que rodean tu vida, sin embargo, es muy interesante por que estos sentimientos no son creados por algo externo sino que es tu mente la cual genera una ansiedad y angustia que te paraliza, recuerda, que no hay peor enemigo que uno mismo. No tengas miedo de ti mismo, ni de tu futuro, todo saldrá tal y como lo planeas, solo piensa positivamente pues recuerda que todo lo que piensas lo atraes, así que no hay más que ver el lado bueno de la vida.

Amor

El nueve de espadas señala que puede haber cosas que te preocupan de tu relación, en caso de tener una, debes tener bien en claro lo que realmente sucede dentro de tu relación y lo que está en tu imaginación.

Sin embargo, si tu crees que algo sucede en tu relación debes hacer caso a tu intuición pues estará muy aguda y todo lo que intuyas será cierto, pero no juzgues, pregunta y pon las cartas sobre la mesa, habla de frente.

Trabajo

Tu estrés podría llevarte al hospital y estar en cama varios días, no ganas nada preocupándote por situaciones que no están en tus manos darle solución, también este día podrías sentir que todos tus compañeros están en tu contra, y no es así, no veas moros con trinchetes y concéntrate en tu trabajo, demuestra por que estas en ese puesto que muchos ya quisieran.

Salud

Te podrías sentir en estos días un periodo como una baja de motivación, energía, confianza e incluso de deseo sexual, además salió la carta del 09 de espadas la cual genera angustia, así que deberás estar lo más calmada posible pues el estrés estará a todo lo que da y con él los dolores musculares de hombros, espalda y cuello.

SIGUE LEYENDO:

Horóscopos: ¿Qué canción de Karol G eres según tu signo?

Horas espejo: ¿por qué se viralizó el tatuaje con el "00:00" y qué significa?

Horas Espejo: ¿Cuáles son las que hablan del amor?

Números angelicales: ¿Qué son y qué significado tienen cada uno?