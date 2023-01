Irrumpió en el casamiento de su yerno por casarse con otra mujer: "¡Aquí no hay boda!"

Un hombre interrumpió una boda y canceló la ceremonia religiosa al descubrir que el novio era nada más y nada menos que su futuro yerno, quien aparentemente estaba engañando a su hija con la mujer que estaba en el altar. Los hechos quedaron documentados gracias a grabaciones que capturaron algunas personas que se encontraban presentes en la escena y posteriormente se difundieron en redes sociales, donde miles de internautas bromearon sobre lo sucedido y la actitud de los protagonistas del clip.

En el video se aprecia que la boda estaba siendo celebrada en al aire libre en el municipio El Corpus, del departamento de Choluteca, en Honduras. A lo largo del clip se observa que un hombre interrumpe la ceremonia y camina hasta el lugar donde están los novios para comenzar a gritarle y reclamarle al novio, ya que supuestamente el sujeto, que estaba contrayendo nupcias, también era el prometido de su hija y estaría siéndole infiel.

El hombre apareció luego de que la ceremonia terminaba. Foto: captura de pantalla

"Me van a perdonar, pero aquí no hay boda”, dijo el señor, luego se dirigió hacia el novio: “te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes. ¿Qué me vas a decir, que no ahora?, me fuiste a pedir su mano. Vengo de trabajar. Te mereces morir”, mencionó el hombre al descubrir que su futuro yerno estaba engañando a su hija al casarse con otra mujer antes que con ella. “Mi hija es ingeniera, no es cualquiera. No, no me voy a callar”, agrega el sujeto.

Posteriormente, en el clip se escucha decir al hombre que ya le aviso a su hija y que llegará al lugar para encarar a los infieles, pero el novio responde rápidamente que a pesar de que su prometida llegue, él ya está casado y no pueden invalidar su matrimonio. "Él ya está casado y toda amenaza está grabada. Veo que no sabe cuánto tiempo tienen ellos”.

Familiares y amigos de la pareja defendieron al novio infiel. Foto: captura de pantalla.

El video rápidamente se hizo viral y decenas de internautas felicitaron al hombre por encarar a su futuro yerno y dejarlo en ridículo frente a la familia de su nueva esposa. "Y todavía lo defienden los familiares de la novia. Agradecidos deben de estar que les están abriendo los ojos”, “Este papá le está haciendo un gran favor a su hija y a esa muchacha”, "Un padre así vale oro” y “De lo que se libró la hija", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes sociales.

