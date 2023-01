ENTREVISTA con JULIETA EGURROLA a propósito de “RUIDO” una película desgarradora e íntima que retrata la desaparición forzada

En ocasiones vemos películas, las disfrutamos, salimos felices de las salas de cine y no dudamos en comentarlas/recomendarlas de forma casi inmediata a nuestros conocidos y amigos.

Sin embargo, existen escenas, películas y frases que logran marcarnos por el poderoso mensaje que transmiten y… de forma casi personal tocan nuestras vidas sea que estemos pasando por la misma situación o porque logra empatizar tanto con nosotros que no hay tiempo para estar ajenos.

En “Guía del Hater” tuvimos el honor de conversar con Julieta Egurrola, protagonista de “RUIDO” una película dolorosa y conmovedora dirigida por la talentosa directora de cine Natalia Beristáin.

Julieta: Este asunto de las desapariciones… no es de ahorita, es cierto, pero no es algo que “lo hicieron otros gobiernos”, no, viene sí de otros gobiernos, desde otras maneras de enfrentarlo y más, pero en estos 4 años, porque… Hablemos ahora de nuestro presente, se han acumulado oficialmente (desde que grabamos la película) 90,000 desaparecidos, desaparecidas y ahora… se habló de 110 mil y fracción.

Montse Simó: A mí me sorprende mucho porque como decías: “No es una cosa dual” pero lo comentaba yo con nuestra productora cuando terminé de ver la película, una de las escenas que a mí me pareció más fuerte es la del camión… cuando están en el camión, bajan a tu compañera y la desaparecen.

Julieta Egurrrola: El personaje que interpreto, (Julia) …empieza la película con ella hecha, ¿puedo decir?...´ hecha mierda´, bueno ya lo dije… rota, absolutamente rota y son nueve meses. Las buscadoras, el colectivo de San Luis Potosí que sale con nosotras en la película… Estamos hablando de que tienen 10, 12, 15 años buscando a los suyos, a las suyas, entonces 9 meses es nada.

Oscar Uriel: Siento que lo ha hecho Natalia a través de esta película es decir: “Esto está pasando en nuestro país y es un problema, el cuál se tiene que atender” y como bien dice la maestra ”No tiene que ver los gobiernos pasados sino el presente en que estamos”.

Julieta Egurrola: En España nos decían: Pero… ¿Cómo? ¿Cómo puede desaparecer alguien así?

Montse Simó: Y lo peor es que luego ves que es el mismo gobierno ¿no?

Julieta Egurrola: Pues son los distintos gobiernos, estatal, municipal, federal o sea, amplíemos, amplíemos porque hay coludidos, hay pasivos, activos. Está la trata, el tráfico de órganos…

Oscar Uriel: Oye, Julieta, o sea, yo sé que tú tienes toda la experiencia, toda la técnica y hay un bagaje detrás de ti como actriz pero… ¿Era fácil desconectarte de esto después del llamado o sea, poder irte tú a tu hotel, a tu habitación, a tu casa a dormir?

Julieta Egurrola: Mira, yo tengo contacto con familiares, con madres de desaparecidos desde hace más de 10 años. Es algo que… No nos podemos acostumbrar a esto, por eso ¡es ruido! porque tenemos que hacer ruido, porque la indiferencia, la apatía “Ya no quiero saber más rollos de esos, ya no quiero…”

Lo que pasa es que el dolor de los demás también es el nuestro, el prójimo importa" Julieta Egurrola

Oscar Uriel: En algún momento, pensaste “¿Voy a trabajar bajo las órdenes de mi hija?”

Julieta Egurrola: Yo tengo 45 años de que egresé del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, Arturo Beristáin (su papá) tiene 50 años de actor, es egresado de la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, mi hijo Pedro tiene 11 años que salió y Natalia tiene 15 años en… Este es su tercer largometraje, entonces… bueno, no nos invita nada más porque somos su familia, ella lo ha dicho hasta el cansancio, ella quería estar arropada en esta historia que le significa tanto, que le importa tanto por sus cercanos y su familia cinematográfica.

ESCUCHA EL EPISODIO COMPLETO AQUÍ:

mghr