Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 3 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 3 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Inicia el segundo tercer día del año con las mejores recomendaciones Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando desde hace tiempo. Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha en este mes y que te valga lo que la gente piense, ya que solo a ti te tienes que rendir cuentas.

Vienen días en este mes de enero en los cuales deberás de aprender a cuidar más tu salud y a valorar la vida que tienes, date la oportunidad de amarte con todas tus fuerzas sin esperar nada de nadie, solo disfruta. No pierdas el tiempo en esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, se visualiza un engaño y mentiras en el mes de febrero o marzo que pondrán muy tenso el asunto, no exijas más de lo que puedes ofrecer con tu pareja. Viene un proyecto que tienes en mente y que empezará a cuajar en estos primeros días del año.

Una amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas, ya que podría morder tu mano. No gastes tanto en tonterías que no necesitas, eres muy de gastar en cosas que no necesitas cada que tienes un dinerito extra. Deja de buscar a quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvido este año 2023.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario, aprende de cada golpe que te da la vida para no caer en los mismos problemas de siempre. Que este año sea de evolución y de cambiar todos esos aspectos que no te llevan a nada bueno.

Se visualiza un hecho que hará más intensa tu relación, cambien la rutina y no caigan en la monotonía o de lo contrario se van a aburrir de verse la geta. Aprende a deslindarte de todo lo que te causa estrés, quita de tu camino todo lo que no te deja avanzar y te causa estrés o problemas. Que estas primeras dos semanas sea de cambiar todo lo que has venido cargando desde años anteriores.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, es momento de cuidar tu entorno y darte cuenta de que no puedes contaminarlo con malos comentarios de otras personas, aléjate de las personas negativas que solo te atrasan y causan estrés. Que estás dos semanas que inicia el año tu energía y enfoque este en lograr ese proyecto que has tenido desde hace tiempo.

No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son sin importar lo que hagan o digan. Viene una semana buena, llena de cambios, tu enfoque debe estar dirigido en lo económico y en solucionar la parte sentimental.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, si no tienes una relación el escenario se muestra perfecto para iniciar romance en este primer mes del año, dile a la persona que te interesa lo que siente y no sigas perdiendo el tiempo, si te rechaza al menos sabrás que no tienes por qué seguir ahí insistiendo y buscar otras opciones, ya no te quedes con ganas de nada ni pierdas el tiempo.

Ten mucho cuidado con una persona de tu pasado la cual podría meterte en problemas en próximas fechas con chismes. Te viene visita inesperada y podrías reencontrarte con amores del pasado.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es momento de aprender de todo lo que pasa a tu alrededor y ser muy inteligente para no seguir cometiendo los mismos errores.

Cuídate de un amor del pasado, ya que está de regreso para volver a provocar inestabilidad en ti, no dejes que te afecte nada y que todo se te resbale, no vale la pena volver a comer lo que ya te echaste al plato hace tiempo y tanto te tardaste en curar. No gastes en productos que no necesitas, mejor invierte tu tiempo y dinero en un buen gym y mejorar tu alimentación.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te permitas volver a ser y fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. Es momento de buscar soluciones lejos de ponerte a quejarte de situaciones que puedes solucionar y arreglar sin problema alguno.

Date la oportunidad de emprender ese negocio que has tenido en mente en estos dos primeros meses del año, te va a ir de lo mejor solo es cuestión de que te apliques e inviertas en lo que te deja en gran escala. Si tienes pareja los celos traerá más problemas, no seas tan celoso o celosa y dale el espacio que requiere tu pareja.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, un viaje comenzará a planearse en estos primeros días del mes y será con familia cercana. Debes aprender a trabajar en tus defectos y más en esos que tú ya conoces. Un negocio en puerta se visualiza con éxito se llevará a cabo iniciando el mes de febrero.

Si tienes ya una relación no andes de más y concentra tu energía en prepararle un detalle, una salida de la ciudad, eso hará más fuerte la relación. Un amor del pasado podría flagelarte la existencia si lo permites ya valiste. Mucha suerte en juegos de azar los primeros dos meses del año.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si te proponen una salida en estos días con tus amigos no dudes en salir, pues hay muchas posibilidades de conocer una persona que te va a dejar sin aliento. Este año estará lleno de muchos cambios que deberás de aprovechar en tu economía y en el amor.

Ten mucho cuidado estas primeras semanas del año con amores del pasado porque podrían aparecer. El amor de lejos siempre te vendrá fortalecido pues, aunque no esté a tu lado te da la fuerza suficiente para empezar cada día. Después del 15 de enero deberás de enfocarte en cuidar tu físico y tu salud, deberás hacer más ejercicio.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, a la tiznada las personas que solo te causan estrés y mal humor, cambia de círculo de amigos, eso te servirá para renovar energías, solo deja a quienes vale la pena tener. No permitas volver a caer en la monotonía en caso de tener una relación o eso estará destinado al fracaso.

Cuidado con pagos de última hora en este inicio de año porque podrías quedar con pérdidas de dinero. Estos primeros días del año reflexiona mucho sobre lo que quieres y deseas para lograr tus objetivos, si no has logrado concretar algo es porque no has querido ni le has puesto el empeño necesario, ponte ya las pilas para este año si quiere lograr tus metas y tus objetivos.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, que esta primera semana del año tus metas estén bien puestas en lo que deseas para que no te pierdas en tu camino. Mucha suerte en juegos de azar, aprovecha al máximo dicha suerte en juegos de azar.

Ten cuidado con cambios en los dineros porque podrías estar gastando en cuestiones que no necesitas y este primer mes de enero no es para gastar en lo que no necesitas. Muchas oportunidades en el amor en caso de tener una relación las cosas van a comenzar a fluir de la mejor forma y de la mejor manera para ti.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, que este año todo tu enfoque se centre en cuidar tu salud y lo que realmente importa. Comenzarás a planear un viaje con amistades o con pareja, aprovéchalo se llevará a cabo entre este primero y segundo mes del año. Este primer mes del año date la oportunidad de resolver todo eso que venías cargando del 2022 y que te provocó infelicidad.

Es momento de cambios en estos de ánimo de sentirte más seguro y con más ganas de cumplir tus sueños y metas sin esperar nada de nadie. La vida es solo una así que disfruta y que este año esté lleno de todo lo que deseas y quieres realizar.

