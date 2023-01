Bella Thorne, ella es la modelo de OnlyFans que robó el corazón de James Rodríguez

Recientemente se dio a conocer que Bella Thorne, la famosa modelo y actriz estadounidense, se encontraría bajo la lupa del exjugador del Real Madrid, James Rodríguez, quien al parecer ha caído rendido a los encantos de la influencer quien es también conocida como la segunda celebridad que mayores ganancias genera en OnlyFans.

Y es que en el mundo de las estrellas del balonpié se tiene considerado al colombiano como una de las personalidades que cae rendido a los pies de quienes atraen su atención, a grado tal que es considerado un dandy en temas de conquista. Y tal parece que ya ha puesto la mirada en Bella, modelo que hace honor a su nombre y que se roba los corazones de millones de seguidores en el mundo.

Bella es una actriz y modelo estadounidense. FOTO: Instagram

James cae ante los encantos de Bella Thorne

Si no hubiese sido por los "líos de faldas"en los que James Rodríguez se ha visto implicado, muchos aseguran que otra historia se contaría acerca de su historial como futbolista, por lo que queda evidenciado que el colombiano no solo tiene una debilidad, bien señalada, sino que no duda en demostrarlo, tal como ha ocurrido ahora con Bella.

James ha quedado cautivado por los encantos de Bella. FOTO: Instagram

Según el círculo próximo al deportista, James tiene predilección por los cuerpos con curvas y sensuales, por lo que en su lista de conquista destacan múltiples nombres de bellas mujeres que ha conocido, y caído rendido a sus pies, a lo largo de su carrera profesional. Su más reciente afinidad se dio a conocer luego que comenzara a seguir a Bella en sus redes sociales.

Bella tiene 25 años de edad. FOTO: Instagram

La famosa actriz de 25 años también se ha dado a conocer a nivel mundial gracias a su incursión en la venta de contenido exclusivo para adultos, ya que la famosa ha triunfado como nunca en OnlyFans, plataforma en la que se ha convertido en la segunda celebridad que más ingresos genera por concepto de suscripciones, esto de acuerdo con varios medios especializados en el tema.

La influencer es la segunda que más ingresos genera en OnlyFans. FOTO: Instagram

Bella solo está por detrás de Blac Chyna, a la que seguramente James no tardará mucho en seguir también, futbolista que se le recuerda por "perder" con regularidad en temas de mujeres y quien tuvo muchos problemas de este tipo durante su paso por el Real Madrid y que a su vez le impidieron seguir creciendo.

El futbolista ha comenzado a seguir a Bella en redes. FOTO: Instagram

