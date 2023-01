Victoria Triece enciende OnlyFans con sus tatuajes y bikini de animal print

OnlyFans se ha convertido en un trampolín para miles de personas que desean triunfar en internet, no solo vendiendo contenido propio, sino también dándose a conocer gracias a la proyección que ofrece esta red social, la cual no deja de crecer. Una de ellas es Victoria Triece, una joven madre cuya historia saltó a la fama en el 2021 cuando varios medios retomaron parte de su biografía personal.

Victoria Triece volvió a ponerse en tendencia este viernes luego que trascendiera que había tomado la decisión de acusar a la junta escolar del colegio en el cual asisten sus hijos, luego de ser vetada como voluntaria por tener una cuenta en OnlyFans. Por ello la joven madre decidió acusarlos de invasión de privacidad y ciberacoso sexual civil, pues aseguró que le quitaron "la única cosa feliz de su vida" sin razón aparente.

Victoria cautiva a sus fans con su silueta. FOTO: Instagram

Victoria Triece enamora con su silueta en bikini de animal print

Victoria Triece incursionó hace poco más de dos años en OnlyFans y desde entonces el éxito de su cuenta se ha incrementado, mediante la venta de su contenido exclusivo, la joven madre sigue enamorando a sus miles de suscriptores, así como a sus seguidores en Instagram, con su espectacular silueta y sus sesiones de fotos a orilla del mar y posando en trajes de baño.

Desde la playa la modelo enamoró al posar en bikini de animal print. FOTO: Instagram

En esta ocasión, la modelo rompió la red al posar con un bikini de animal print, una de las tendencias más favorecedores en esta temporada, y la cual se ha extendido desde todo el 2022. En este contexto, Victoria volvió a arrasar en internet mientras los focos de atención se centraban en la reciente denuncia que realizó de manera pública y en la que acusó a la escuela de sus hijos por ciberacoso.

Cabe destacar que Victoria Triece fue vetada como voluntaria del colegio de sus hijos por tener OnlyFans, en donde realizaba labores desde hacía cinco años. Pese a que la madre de familia ya había pasado las verificaciones de antecedentes anuales requeridos y tampoco cuenta antecedentes penales, la junta escolar decidió tomar esta postura ya que a sus integrantes les pareció poco apropiado que una mamá posea una cuenta en esta red social.

La modelo de OnlyFans también conquista en lencería. FOTO: Instagram

“Ha sido extremadamente difícil. Siento que la única alegría en mi vida, ya sabes, me fue arrebatada directamente de las manos sin ninguna razón real”, confesó Victoria a "WESH" tras recibir la noticia. “Nunca me lo han aclarado, nunca me han dicho qué podía hacer y qué no”, declaró la consternada madre de familia.

Una ves que conoció el veto recibido por parte del colegio, Triece decidió no quedarse cruzada de brazos y tomó la determinación de el asunto denunciando a la Junta de Escuelas Públicas del Condado del condado de Orange por invasión de privacidad y ciberacoso sexual civil, esto con el objetivo de que se haga justicia y pueda recuperar su labor como voluntaria. Además, espera que su caso siente un precedente legal para que ninguna mujer tenga que pasar por una situación similar a la suya.

