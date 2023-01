VIDEO | Recuerditos de su muerte y música contratada: una mujer organiza su velorio y se vuelve viral

Una mujer ganó popularidad en redes sociales luego de que se difundió un video donde aparece realizando "recuerditos" para su propio funeral. Los hechos fueron difundidos por una de sus hijas, quien comentó en TikTok que su madre y había diseñado e incluso imprimió fotografías y obsequios para que entreguen el día que ella muera. La grabación rápidamente se posicionó favorablemente y miles de internautas reaccionaron a la publicación.

El video original fue compartido por una usuaria de TikTok llamada Nitzia, quien en una breve grabación comentó que su mamá ya tenía listos los recuerditos que espera sean entregados en su funeral. “Oigan, quien más como su mamá ya tiene sus recuerditos para cuando se muera, hasta con su fotito”, mencionó la joven sus redes sociales. Además, detalló que su progenitora había planificado todo para su entierro y su funeral, para que no hubiera ninguna falla cuando ocurriera su deceso.

La mujer mandó a imprimir sus propios diseños. Foto: Captura de pantalla.

"Cuando tu mamá se previene para que después no le hagan fotos con alas y yendo al cielo”, escribió la joven su publicación. También, a lo largo de la grabación detalló que luego de diseñar sus propios "recuerditos" su madre acudió a una imprenta y pidió 100 copias de su creación; con humor Nitzia comentó que el personal de la imprenta incluso le externó el pésame a su progenitora, ya que de verdad pensaron que alguien había fallecido.

Finalmente, tras ser cuestionada sobre el por qué su madre planificó los "recuerditos" que quiere para su funeral, Nitzia aseguró que no hay nada malo con su mamá, ya que goza de buena salud y no tiene ningún mal presentimiento; argumentó que desde hace 4 años su progenitora comenzó a dejar todo arreglado para el día de su descenso. “Esa cajita, mi mamá ya tiene con ella cuatro años, no es porque presienta algo o porque tenga una enfermedad, no, gracias a ella estamos al pendiente de ella en cuanto a sus asistencias médicas”, dijo.

Cuenta con diversos artículos que serán entregados durante su funeral. Foto: Captura de pantalla.

“Ya tiene, nos dejó una tarjeta para el señor que quiere que toque en su funeral, el paquete funeral pagado, ya está todo su contrato, esta foto grande que quiere que vaya en el ataúd, creo que va a tener a sus invitados especiales nada más los que se porten bien van a ir. Ojalá que esa cajita dure por muchos años más, y lo bueno es que todo fue a su gusto, todos sus recuerditos, los llaveros, las bolsitas y su foto que tanto quería, no tiene fecha, la fecha es libre, así que puntito a su favor”, puntualizó Nitzia.

