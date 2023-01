Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 26 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 26 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, un amor se aleja, pero estás por conocer nuevas personas que te van a dejar una gran enseñanza, recuerda que lo que desees a los demás se te regresará a ti como triplicado.

Vienen días de muchas posibilidades laborales, ponte las pilas si andas buscando un mejor trabajo porque se te va a dar y será algo bueno.

Mitad de semana de reencuentro y nuevas oportunidades, comenzarás a desechar toda esa basura que te había estorbado, deja de quejarte de cuestiones pasadas y aprende de esos errores.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, posibilidades de reencuentro sexual con una amistad, te encanta la mala vida y después te andas quejando. Está por terminar el mes de enero y debes comenzar a enfocarte en lo que deseas hacer antes de que pase más tiempo y sea más complicado.

Si ya tienes una relación, cuida tu manera de atender a tu pareja, pues si la descuidas hay 2 personas que la o lo están atendiendo mejor que tú.

Aprende a convivir más con esas personas que no te pasan, recuerda que hay que conocer más a las personas antes de emitir juicios sobre ellas.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, una persona te enseñará a ver la vida de otra manera distinta, sabrás encontrar la paz que necesitas y tu vida dará un giro inesperado para bien.

Llena tu vida de personas positivas, confía en quien te muestra con hechos el bien. Te espera un futuro lleno de éxitos y felicidad, pero eso va a depender de tu capacidad para renunciar a eso que te gusta, pero al mismo tiempo te destruye.

Cierra ciclos, valórate, amate, corta de tajo eso que no te permite avanzar. Vienen cambios muy importantes en tu economía, comenzarás a mejorar mucho.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, en tu trabajo hay mejorías y estarás más relajado o relajada, no te tomes atribuciones que no te corresponden por quedar bien al final no te lo van a agradecer.

Deslíndate de problemas que no son tuyos, deja de cargar en los hombros problemas de los demás cuando no has podido solucionar los propios.

A veces caes en juegos fuera de ligar que lejos de ayudarte a ser feliz solo te deprimen y te dejan un mal sabor de boca.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tendrás un sueño premonitorio, pon atención. Si tienes una relación aguas con el trato que le des a tu pareja, has descuidado tu relación y la magia que los junto empieza a terminarse.

Manda a la tiznada a esas amistades que solo te buscan para la fiesta o el desmadre, pero cuando de verdad necesitas unas palabras no salen ni asomarse.

No confundas tus sentimientos, necesitas tener bien en claro lo que sientes por esa persona que te trae muy pensativo o pensativa, recuerda que la soledad ha sido muy mala contigo y suele hacerte confundir tus sentimientos.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprende a devolver lo que recibes, y abrir bien los ojos para poder percibir las nuevas oportunidades que están por venir a tu vida.

Movimientos planetarios te harán más persuasivo o persuasiva, compra una vela de abre caminos y bárrete con ella, enciéndela y reza una oración que te guste, te ayudará a tener mejores oportunidades en el trabajo, amor y en tu vida

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, posibilidades de un viaje, diviértete y ama la vida que tienes, no estés triste por situaciones en las cuales no está en tus manos resolver.

No tengas miedo de decir lo que piensas y crees, quien se calla nadie lo escucha, di lo que sientes y si las demás personas no les parece es muy su problema, tú preocúpate por ti y no por las opiniones o pensamientos de las demás personas.

Después de la racha perra por la que has pasado comenzarás a ver claro y darte cuenta de que tanto esfuerzo y malos momentos sirvieron de algo, aprende de las lecciones y de tus errores.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, eres un ser noble y de buen corazón, pero a veces te dejas influenciar por las personas equivocadas y eso hace que pierdas tu esencia.

Vienen días de convivencia con amistades y disminución de carga de trabajo. El día que aceptes tus limitaciones y defectos ese día las demás personas dejarán de hacerte daño, necesitas algunas veces ser más hijo e hija de la fregada de lo que ya eres.

Necesitas poner en claro qué es lo que quieres y qué es lo que estás buscando de lo contrario seguirás equivocándote en tu camino.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no confíes en tu buena suerte que te puede traicionar cuando menos lo esperes.

Una amistad que conociste en los últimos meses del año anterior empezará a desarrollar sentimientos muy perros por ti, si no te interesa no formes falsas ilusiones en él o ella, recuerda que la vida te va a cobrar cada golpe que tú sueltes.

Posibilidades de que te encames con una expareja, ten cuidado, no te metas en esos shows recuerda que eres muy de enamorarte a la primera vez que sueltas la caricia. Te van a buscar amistades para irte de fiesta el próximo fin de semana.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no confíes en la primera persona que se te muestre enfrente, duda siempre de su palabra y que los hechos te muestren si es o no de confiar.

En la medida que des recibirás, inicias ciclos muy difíciles en tu vida que te dejarán un gran sabor de boca, comenzarás a dejar atrás ese pasado que tanto te ha fregado y comenzarás a ver esa luz en tu interior que tanto habías necesitado.

Es momento de salir de la rutina y enfrentarte a nuevas oportunidades que sin duda te ayudarán crecer más como persona y ser humano.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tengan cuidado a quien le aflojan, ya que las enfermedades infecciosas estarán a la orden del día.

En el terreno de los dineros se ve una mejoría, pero necesitan invertir su capital en algo que les dé más y no gastárselo en tonterías o salidas que no les dejan ningún provecho solo gordura y más deudas.

Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, ya que esta les está afectando mucho y es quien les está ocasionando todos esos problemas que han venido acarreando de un tiempo para acá, urge mucha comunicación y salir de la misma rutina.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, conocerás a una persona que necesitará mucho de tu ayuda, es el momento de actuar, aprovecha esta paz interior que comenzarás a sentir para pensar bien sobre tus planes y metas, aléjate de personas negativas y chantajistas que solo quieren aprovecharse de tu ingenuidad y buen corazón.

No tengas miedo de decir lo que sientes y enfrentar lo que viene, pues solo así tu palabra será escuchada y tomada en cuenta. La vida te está dando oportunidades y te pondrá en tu camino a las personas correctas para lograr tus metas

