Daniela Cassab muestra al país con sus prendas hechas de piel por artesanos mexicanos

Hace cinco años empezó su firma Dan Cassab, con prendas hechas de piel por artesanos mexicanos y diseños únicos que la llevaron a ser un referente de calidad y estilo.

De los desafíos de esta industria, la diseñadora nos confesó: “Me gusta más la palabra reto porque creo que es lo que te mantiene con un deseo permanente. El reto de perfeccionar, de crear piezas únicas e irrepetibles”.

Además de que su lema es “It’s made to be worn today and to last forever”, pues lo que busca es que sea una prenda que te va a durar por muchos años, “que te encante, que sea completamente sostenible, porque una chamarra de piel la idea es que te la pongas de día y de noche. Detrás de esa prenda hay una historia, el artesano la hizo para que tú la uses con ese cariño con el que la hace. Que te sientas bien contigo mismo cuando te la pones”, añadió Cassab.

POR EL MUNDO

Daniela ha posicionado su marca no sólo en México, sino también en otros países, actualmente tiene un pop up store en Dubái con piezas exclusivas para este espacio. “Ha sido recibida de una manera impresionante. Les dimos una ventana de lo que es México, es comunicar de una manera asombrosa los diseños y la artesanía mexicana, y a mí eso me parece fascinante”, nos contó sobre esta experiencia en los Emiratos Árabes.

Al hablar de cómo nació la invitación a este país, nos comentó:

“Llevo vendiendo en THAT Concept Store dos años, y ha sido tan bien recibida que ofrecieron poner un espacio donde la gente pudiera personalizar y customizar las prendas. Las que trajimos están hechas específicamente para esta tienda, están numeradas y puedes poner tus iniciales, fecha de nacimiento o una frase que te guste”.

Para finalizar, la diseñadora nos habló sobre sus siguientes sueños: “Tener una mayor expansión en todo el territorio mexicano y después internacionalmente. Que cada vez más, la marca sea escuchada con una voz más fuerte”.

Sobre ella

¿Cómo es tu estilo? “Ecléctico”.

¿Cuál es tu color favorito? “Azul”.

¿Cómo defines a Dan Cassab? “Única y poderosa”.

¿El mejor consejo de estilo? “Que seas tú, lo que vaya y resuene contigo”.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

MAAZ