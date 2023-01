Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 24 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 24 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Sanarás en el ámbito del amor y llegará una nueva persona Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, amores del pasado retornan, vuelve la burra al trigo, ya ninguno tiene futuro así que deja ya eso en el pasado y no te compliques más la existencia viviendo de lo que ya no es posible y jamás volverá a pasar.

Vienen días muy buenos en los cuales deberás aprender a renovarte y soltar todo eso que te hace daño y no te permite seguir bien, necesitas cerrar ciclos y comenzar a ver por eso que mueve tu vida y tus sueños para este 2023.

Es posible que dos amistades tuyas estén hablando muy mal de ti y de secretos que tú le confesaste, sueles provocar muchas envidias y la única manera que encuentran de lastimarte es dejándote en mal con otras personas.

¿Cómo le irá a Aries en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en el amor hay muchas posibilidades de concretar algo serio que habías esperado desde hace algún tiempo, no seas tan exigente al momento de buscar o salir con alguien recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada, si quieres algo bien, ponte las pilas y que lo que pides sea lo mismo que ofreces para que pueda haber coincidencia entre lo que pides y das.

Si tienes pareja momentos de pura pasión se aproximan y lo disfrutarás como nunca. Mejoras en los dineros y te llegará dinero extra que te debían lo sabrás aprovechar de la mejor forma.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no cambies tu sentido de humor, pues es lo que atrae a las personas que te rodean y es lo que te hace único y diferente de los demás.

Empiezas nueva etapa llena de nuevas oportunidades en todos los ámbitos de tu vida y deberás de aprovecharlos de la mejor manera, date la oportunidad de conocer nuevas personas y de dejar de mendigar cariño, amor y atención a quien no te pela y no hace nada por conservarte en tu vida, esas personas necesitas mandarlas a la tiznada sin explicación alguna.

Es posible que recibas ofertas de trabajo o algo que tiene que ver con curso o escuela.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, en la economía algunos problemas, sueles gastar más de la cuenta sobre todo en cuestiones que no necesitas ni te dejan nada de provecho.

Pon atención a las señales que se te presentarán en estos días pues te llegarán nuevas oportunidades laborales y reuniones o fiestas en las cuales la pasarás de la mejor manera.

No permitas que persona de tu pasado arruine tu presente así que deslíndate de cualquier responsabilidad que no te corresponda.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, posibilidades de encamamiento con amistad, no te metas en esas cuestiones o podrías enamorarte y al final esa persona no tomarte en cuenta de la manera en que tú quieres.

Vienen movimientos astrológicos que harán que retorne una persona de tu pasado y te darás cuenta como la vida le ha tratado y como todo le ha salido mal.

Traerás mucha suerte en juegos de azar; sin embargo, es importante que no apuestes el dinero que no tienes porque podría suceder algo inesperado.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, eres desconfiado, orgulloso y muy manipulador y eso muchas veces aleja a las personas que tienes a tú al rededor.

Ya no finjas sentimientos con quien no lo sientes, no caigas en errores por agradar a alguien que no lo valora; aprende a mandar a la tiznada a personas nefastas que no te sirven de nada en tu vida.

Te vienen nuevas oportunidades financieras y discusiones con tus superiores en tu trabajo.

¿Cómo le irá a Virgo en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tu sentido de humor te ayudará mucho atraer a muchas personas a tu vida; sin embargo, deberás de ser bien cauteloso o cautelosa, pues podrías dejar entrar a tu vida a personas que solo te utilizarán para lograr alguno de sus objetivos y después te mandarán bien lejos.

Muchos cambios en puerta que te harán madurar y despojarte de toda esa gente que solo te hace sufrir y sentir mal. Aguas con lo que le cuentas a quienes te rodean, pues podrías meter la pata con cierta información que va a salir de tu boca

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, un nuevo amor se visualiza de tierras lejanas y llegará mediante una amistad, podría mover mucho tu vida y entorno, pero debes de tomar tus precauciones para que no solo se aproveche de tu caricia.

Viene un desprendimiento muy perro de una persona, debes aprender a soltar y dejar ir, nada es para siempre y no mereces a nadie que con sus desprecios o falta de tiempo y actitud te haga sentir de la fregada; manda a la tiznada todo eso que te estorbe o haga sentir con menos valor del que sabes que tienes.

¿Cómo le irá a Escorpio en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, ya no dejes nada para el futuro y disfruta cada día como si fuera el último, puesto que es lo único seguro que tienes en esta vida y en este mundo para ser feliz.

Momento de despabilarte en todos los sentidos y ponerle fuerza, empeño y ganas a tus sueños y metas si realmente quieres hacerlos realidad y que funcionen.

Ve hacia atrás y date cuenta del camino que has recorrido para llegar donde ahora estás y lo que te ha costado, algunas veces te quejas mucho de cómo te trata la vida, pero no pones atención a lo que has hecho para llegar donde estás.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, una nueva oportunidad de viaje o cambio de residencia se podría presentar en cualquier momento, pero te va a beneficiar mucho.

Serán días de muchos cambios, pero todo resultará de manera positiva solo ve por tu meta y objetivo, en el amor vienen buenos tiempos que te ayudarán a crecer y darte cuenta de cuanto vales.

Hay muchas posibilidades de iniciar romance con una amistad con la que ha mostrado cierto interés por ti, no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor. Hay una situación laboral que te traerá algo tenso; sin embargo, vienen buenas noticias, espera que todo madure para que el ofrecimiento que esperas sea mejor de lo que buscas.

¿Cómo le irá a Capricornio en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no te dejes caer ni hagas que te afecten comentarios negativos, la vida te pondrá muchas pruebas y situaciones muy difíciles; sin embargo, aprenderás a salir adelante y aprender de esos errores.

Un viaje se aproximará y conocerás nuevas personas que te dejarán marcado para toda tu vida. Cuidado con pareja en caso de tener te está ocultando unas cosas y te será complicado averiguar de qué se trata.

Momento de madurar y buscar algo estable y sólido y dejar de andar aflojando a medio mundo. Reflexionarás en estos días sobre todas las situaciones por las que has pasado en tu vida.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, debes tener cuidado a quienes les das acceso a tu casa, pues se puede presentar una perdida por cuestiones de robo.

Es importante que inicies de cero en todo, date la oportunidad de dejar que la vida te vaya poniendo las situaciones y las personas en tu vida y tú solo ve aceptando a quienes te hacen sentir bien o te sacan una sonrisa a los demás deberás de mandarlos a la tiznada.

No te dejes llevar por chismes de vecindad porque te van a traer en la boca varias personas cercanas a ti.

