Iggy Azalea: 5 fotos con las que hizo "arder" OnlyFans

Fue hace solo unos días cuando Iggy Azalea dio a conocer que abriría su cuenta en una de las plataformas más populares de venta de contenido exclusivo: OnlyFans, lo que detonó una cascada de reacciones de sus millones de admiradores alrededor del mundo quienes además de quedar sorprendidos con la noticia solo esperaban el momento de poder acceder al nuevo material que la famosa compartiría.

Y sí, solo fue cuestión que llegara la hora para que Methyst Amelia Kelly, el verdadero nombre de la artista australiana de 32 años, rompiera internet con su contenido para adultos. Sin embargo, aunque se había publicado en algunos medios de espectáculos que el estreno de su cuenta había sido sorprendente, pues al parecer en su primer día había obtenido ganancias por 300 mil dólares, la propia Iggy Azalea salió a desmentir esa información.

La rapera enciende las redes con sus publicaciones. FOTO: Instagram

Iggy Azalea arrasa internet con su contenido de OnlyFans

Iggy Azalea explicó públicamente que a pesar de lo que se había filtrado no ha ganado esos 300 mil dólares (más de 6 millones de pesos mexicanos) que tanto se ha mencionado hasta el momento. Hay que recordar que con el anuncio de esta nueva cuenta la rapera aseguró a sus millones de admiradores que compartiría material "más caliente que el infierno".



Iggy Azalea presume su escultural silueta en redes. FOTO: Instagram

También aseguró que además de contenido erótico, también daría espacio para el arte visual, otro tipo de videos, así como publicidad y todo aquello que se le pudiese ocurrir: "¡Sorpresa! Voy a lanzar un proyecto que es una mezcolanza digital llamado Hotter than Hell. En él habrá fotografías, colaboraciones de arte visual, videos, mercadotecnia y todo tipo de cosas estéticamente bonitas. Cositas más calientes como el infierno van a ocurrir este año. Puedes conseguir la primicia de los contenidos y todas las actualizaciones en mi nueva cuenta de OnlyFans", fue el mensaje con el que dio a conocer la noticia.

La artista abrió recientemente su cuenta en OnlyFans. FOTO: Instagram

No obstante, el resultado, al parecer, no ha sido, ni de lejos, lo que esperaba la australiana. "Lol, todos ustedes están en estos momentos diciendo mierd** únicamente por decir mierd** porque esa cifra ha sido sacada de la nada", compartió la rapera en su cuenta de Twitter.

La australiana derrocha sensualidad con sus postales. FOTO: Instagram

"Con todo el cariño, no voy a compartir lo que gane en OnlyFans de la misma forma que no comparto lo que gano con mi música", refirió en su post, el cual se viralizó en cuestión de horas: "Las cifras que han salido a la luz no provienen de ninguna fuente fiable", explicó antes de agradecer "por todo el apoyo" que ha recibido hasta ahora y que está "locamente emocionada" por el lugar "al que se dirigen las cosas". "Se viene un verano muy caliente", concluyó en su mensaje.

Iggy Azalea enamora con su escultural cuerpo. FOTO: Instagram

Pese a la aclaración de la artista, Iggy Azalea sigue sumando cientos de suscriptores a su recién estrenada cuenta en la plataforma, en donde esperan conocer un poco más de la rapera, sin importarles, al menos por ahora, las millonarias cifras que seguramente en poco tiempo saldrán a la luz.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS la cajera del Oxxo: 3 looks urbanos con los que ha robado miradas

FOTOS: Belinda enloquece Tulum con sus modernos bikinis

FOTOS: Kenia Os sube la temperatura en minifalda y top rasgado