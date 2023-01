Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 21 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 21 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Momento de estar a solas y reflexionar lo que quieres para el siguiente mes Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, se va terminando el mes y no has pensado sobre tus proyectos, escríbelos y medítalos para comenzar a trabajar en ellos desde el día de hoy.

Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas, ya que estás en una etapa en que todos se materializará de la mejor manera.

No permitas que la monotonía o rutina destruyan lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra, recuerda que la monotonía se sufre demasiado.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, vienen días de muchos cambios que serán favorables para ti, aprovéchalos para hacer negocios o propuestas sentimentales.

Si estás soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que la caricia siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo.

Aprende a no lidiar con gente sin quehacer con la cual jamás llegarás acuerdos, solo te dará dolores de cabeza y mortificaciones.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de vecino, ya que las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones.

Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear.

Ten mucho cuidado en el área laboral, puesto que vienen cambios de última hora que te podrían afectar mucho al punto que puedas perder tu trabajo.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, en trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y dedícate hacer tus cosas.

Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. Ten cuidado con borracheras, ya que podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo.

No temas a cambios en el área del trabajo, porque un cambio en los dineros no te vendría nada mal.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia.

Momento en los cuales comenzarás a ver a las personas que te rodean con otros ojos y ya sin caretas o disfraces.

Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, ten mucho cuidado con cambios drásticos en tu economía y en invertir en algo que no te deja nada de provecho.

Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda que eres de corazón de pollo y sueles enamorarte demasiado rápido.

Una gastritis perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías lastimarte más tu estómago.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, es momento de ponerte las pilas en tu cuerpazo que dentro de poco lograrás estar como quieres y deseas. No te permitas caer nuevamente, eres fuerte, pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas.

La vida te pondrá en una situación bien difícil que hará que valores lo que de verdad importa. Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida, no vivas tan aprisa.

No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, La posibilidad de iniciar una relación está muy fuerte en estos días, sin embargo, podrías equivocarte si eliges de manera rápida, espera el momento adecuado para dar ese paso, no andes con alguien solo por andar, date tu lugar.

En el amor se ve un escenario complejo, ya que ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad.

El verdadero rostro de las personas lo conocerás en la adversidad, no dejes en tu vida a quien solo te busca cuando te está yendo bien.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es momento de darle vuelta a la página y dejar a un lado todos esos problemas o mortificaciones que te habían detenido en tu andar.

A veces caes en situaciones bien tontas que te hacen hacer y decir cosas muy perras y personas que te rodean suelen sentirse ofendidas, recuerda que un defecto o virtud que posees es que no sabes quedarte callado o callada y a la menor provocación tiras el veneno sin importar quien sea quien esté frente de ti.

Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suelen gastar en tontería y media que no necesita.

Estos últimos días del mes medita mucho sobre lo que quieres hacer, ya se va casi el primer mes del año y aún no te has aplicado en lo que quieres lograr este año.

El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha mermado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, este primer mes del año fue de meditación y de pensar muy bien qué es lo que quieres y deseas para este año, de hacer cambios en tu vida y de comenzar a trabajar en lo que realmente te deja algo de provecho y no te hace perder el tiempo.

En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina; sin embargo, donde está es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tú jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor.

Posibilidad de aflojar la caricia con una persona que apenas y conoces.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, debes de cuidar mucho la manera en que tratas a las personas, ya que andarás en un tono algo complicado por problemas personales el día de mañana podrías necesitar de esas personas y te darán la espalda.

Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero. Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge con el trato.

Recuerda que si te lo propones puedes acompletar para tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta y no gastes en cuestiones que no necesitas.

