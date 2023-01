Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 20 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 20 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Varios signos inician con el pie derecho en el amor Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, si una persona no quiso apostar y dar todo por ti, no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino.

No andes de calzón flojo si tienes ya una relación y concentra tu energía en prepararle un detalle, eso hará más fuerte la relación.

Que se cuiden tus enemigos y las personas que no creyeron en ti, ya que entras en una etapa en que logrará mucho de tus planes y metas que te habías propuesto.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, cuidado con amores de una noche que podrían dejar huellas difíciles de borrar y más si andas necesitado de amor.

Ya no te martirices por lo que no pude ser, mejor busca nuevas oportunidades sobre todo en el terreno del amor, no pierdas más tu tiempo en personas que no hacen nada por estar a tu lado.

En el amor mejorarás muchísimo, pero debes aprender a confiar más en las personas, que te hayan traicionado en el pasado no significa que vuelva a suceder.

¿Cómo le irá a Tauro en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, hay una persona que está interesada en ti, pero tú ni en cuenta, prefieres quedarte con la miércoles que con quien de verdad vale la pena.

Posibilidad de emprender un viaje en el cual saldrás muy beneficiado por personas que conocerás, además, un negocio en puerta se visualiza con mucho éxito.

No te permitas volver a caer y fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. Vienen cambios de última hora que debes atender sobre todo en la cuestión de los dineros.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, debes aprender a no siempre decir que sí, recuerda que la vida es bien corta como para andar complaciendo a medio mundo y olvidándote de ti.

Estarás estos días en un tono bastante bueno, ya que comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo al sexo siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, ten presente que eres un signo bien intenso y el sexo siempre será indispensable para ti.

No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele estar en el aire y quedan como simples promesas y no hechos.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no gastes tanto en cuestiones que no necesitas, eres muy de gastar en tonterías y media cada que tienes un dinero extra.

Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre, porque será complicado que las cosas vuelvan a ser como antes.

Te sentirás triste al terminar los días, es normal, estás madurando, comenzarás a darte cuenta de muchas cosas, verás la verdadera cara de una persona a quien admirabas y querías mucho.

¿Cómo le irá a Leo en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, recuerda que el tiempo es muy corto para desperdiciarlo en gente que no lo valora.

Regresar con exparejas no debería ser tema ni para pensarte, tú tienes la última palabra, no vale la pena sufrir por las mismas cuestiones habiendo tantos nuevos mundos por descubrir.

No pierdas el tiempo con esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, ponte perra que vas a lograr grandes cambios y buenas cosas.

Vienen cambios en el trabajo y en los dineros, aprovecha los ingresos extras para ir pensando en un negocio para mejorar en esta casilla. Arreglarás documentos o realizarás algún trámite.

Cambia el chip y échale ganas a lo que quieres y deseas porque podría llegar una persona que te haga ver el mundo de manera distinta al punto de hacerte ver tu suerte.

¿Cómo le irá a Libra en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja, ya que podrías cometer un error y salir bien bufado o bufada.

Es momento que vuelvas a creer en tu capacidad de lograr lo que deseas, no te creas de chismes de vecindad y ten cuidado con las personas que se te acercan porque muchas de ellas son doble cara y solo buscarán dañarte con ciertos comentarios mal intencionados.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, comenzarás a planear un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor solo ten mucho cuidado con quien vas.

Andarás estresado en el área laboral, hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

Cuídate de traiciones por parte de amistades, ya que estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando fregadera y media a tus espaldas.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, vienen cambios importantes a tu vida entre ellos un movimiento de dinero que te va a beneficiar, la posibilidad de realizar un viaje o salida con familia y la llegada de una persona muy especial por medio de una fiesta o una amistad.

Si tienes pareja los celos serán el arma que traerá más problemas, no seas tan celoso o celosa y dale el espacio que requiere tu pareja, mejor concentra tu energía en dar lo mejor de ti en lugar de llenar de discusiones tontas la relación.

No hagas caso a gente sin quehacer, sigue tus instintos en ese negocio que traerás en mente porque todo se te va a dar de la mejor manera.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no comas tantos lácteos o grasas porque vienen problemas de inflamación.

Momento de mucha reflexión, de poner en la mesa las cartas y ver hacia dónde te diriges y quién sí y quién no debe de seguir en tu vida, estás cargado de personas falsas interesadas y mustias que solo te buscan por un rato y después en su vida les vuelves a ver la geta.

Es momento de ver la vida de manera distinta y de creer en las segundas oportunidades porque todo comenzará a darse de una manera que no imaginabas

¿Cómo le irá a Acuario en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, ese amor de una noche y reencuentro con amistad de tu pasado. Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando.

Prepárate porque el amor está por tocar tu puerta y vendrá de tierras lejanas. Una amistad andará hablando pestes de ti, pero sabrás ponerlo en su lugar.

Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha y que te valga lo que la gente piense, ya que solo a ti te tienes que rendir cuentas.

SIGUE LEYENDO

Son presumidos: 3 signos zodiacales que sienten que todo lo tienen

Hijos de la naturaleza: 4 signos zodiacales que están conectados con el mundo natural

Siempre sensibles, estos son los 3 signos zodiacales que lloran fácilmente