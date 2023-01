La Luna sigue su tránsito en Escorpio y sus afectaciones sobre los signos del zodiaco se resienten con fuerza, la astróloga Mia Astral nos explica que es tiempo de mejorar la comunicación, pues algunos planes pueden no salir como lo deseamos, sin embargo recomienda que revises todo antes de tomar una llamada o enviar un mensaje.

Con la Luna en Escorpio es el mejor momento para notar y empezar a eliminar cosas o conductas que terminan generando miedo o ansiedad, afirma la astróloga venezolana quien cuenta con más de 19 millones de seguidores en Instagram.

Mercurio está estacionario, desde nuestro punto de vista no tiene moción aparente y eso quiere decir que son los días con más percances en mensajes, entregas y comunicación. Revisa todo antes de enviar o contestar.

Luna en Escorpio, así afecta a los signos del zodiaco hoy 17 de enero

La Luna es el satélite más cercano a la Tierra, por ello su energía tiene una gran influenza sobre todo lo que habita este planeta, desde luego que sobre los humanos y algunos signos del zodiaco son más receptivos a sus cambios. Desde tiempos ancestrales se sabe que tiene gran injerencia sobre la temporada de cosecha, la fertilidad y los estados de ánimo, basta recordar que el filósofo griego Aristóteles y el naturalista Plinio el Viejo creían que la locura y la epilepsia eran causadas por el satélite lunar.

Géminis

Hoy tendrás una gran fuerza y vitalidad para llevar a cabo tus proyectos y realizar los cambios que desees. Los que te rodean se beneficiarán de lo resolutivo que eres y de la energía tan positiva que desprendes. En el amor, romanticismo y seducción.

Aries

Necesitas pensar en ti mismo antes que en nadie y evitar que los problemas que no son tuyos te arrebaten la tranquilidad. Aunque parece que no acaba de concretarse un tema importante para ti, tú no te des por vencido e insiste.

Virgo

No te vas a conformar con lo de siempre y vas a querer reinventarte y poner un poco de emoción en tu vida. Eres persistente y llegarás donde quieras. Mantén tus puntos de vista con firmeza.

Piscis

Atraviesas un buen momento personal. Lucharás por tus intereses sin descanso y conseguirás todo lo que te propongas. Pueden llegar proyectos muy tentadores, pero no airees tus planes hasta que no estén concretados porque hay riesgo de que se paralicen.

Escorpio

Brillarás por tu talento, te sentirás con fuerza y empuje para iniciar proyectos nuevos y hasta el azar puede darte alguna que otra alegría. Podrás vivir momentos muy excitantes en el amor.

Tauro

Es posible que estés desmotivado y que la desidia haya entrado en tu vida. Es el momento de huir de la rutina, de cambiar de rumbo, de ilusionarte por las nuevas cosas que van a llegar a tu vida.

Cáncer

Hay algo que te preocupa y que no paras de darle vueltas. Deja que todo fluya y, antes de lo que imaginas, se resolverá. Si estás distanciado de alguien a quien quieres, ahora tendrás la oportunidad de reconciliarte. En el amor, llegan esperadas recompensas.

Leo

Día de gratas sorpresas. Aparta de tu vida lo que no te gusta o no te deja avanzar como tú quieres y piensa solamente en lo que te hace feliz. Te dará suerte llevar algo de plata.

Libra

Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Marte, vas a recuperar la confianza en ti mismo y te liberarás de miedos e inseguridades que te estaban condicionando. Cuida las relaciones laborales porque el ambiente puede estar tenso.

Capricornio

Felicidades. La presencia del Sol en tu signo te da energía para que luches con ganas e ilusión por todo lo que quieres conseguir. Es el momento de dar a tu vida el rumbo que deseas.

Sagitario

Día favorable para romper con la rutina. Tu innata vitalidad te ayudará a salir airoso de cualquier situación comprometida. En el amor, tendrás la oportunidad de vivir una relación especial con alguien que conoces hace tiempo.

Acuario

Si das carpetazo a ese problema que de momento no tiene solución, surgirán oportunidades que llenarán tu vida de color. Con Venus, el planeta del amor, en tu signo, estás muy seductor y puedes vivir momentos maravillosos en el amor.

