Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 17 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 17 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Las cartas han indicado una semana llena de tentaciones; evítalos Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, te viene un dinero extra el cual te ayudará en la solución de muchos problemas que habías enfrentado.

Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia; ten presente que siempre tu familia deberá de ser prioridad en estos asuntos, aunque no la lleven del todo bien, sabes bien que tienes pocos amigos y no todos te ven con buenos ojos. Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, que este mes de enero sea para renovarte y quitar de tu camino todo ese arrastre que has venido trayendo desde hace tiempo.

Es probable que te entren las tristezas al recordar a personas que se han ido, pero sabrás encontrar cierta estabilidad, aprende de lo que viviste con ellas y lo que te dejaron, solo así le encontrarás sentido a la vida.

Muchos cambios inesperados que te ayudarán a crecer y ser alguien en la vida, amores de una noche y posibilidad de encamarte con una amistad o persona que apenas y conocerás.

¿Cómo le irá a Tauro en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, vienen nuevos amores en este primer mes, pero debes ser inteligente porque podrían lastimarte mucho. Ten mucho cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, podrías decepcionar a muchas personas que son importantes para ti.

Te vienen posibilidades de viaje o de iniciar un negocio de ventas, pero sé muy cauteloso para que todo te salga como quieres.

No permitas que nadie te baje del nivel que tienes, el amor está por florecer en tu vida y llegará acompañado de mucha estabilidad y confianza

¿Cómo le irá a Géminis en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos, debes mandar a la tiznada a esas personas que lejos de ayudarte solo buscan afectarte.

Amores muy marcados en este primer mes, solo que uno de ellos retorna del pasado, no caigas en cuestiones por las que ya pasaste o de lo contrario jamás vas a lograr avanzar como quieres y deseas.

Ya déjate de flojera y ponte las pilas no te detengas por nadie, quien te quiera te ayudará a luchar por tus sueños quien no solo te dará excusas para no seguir tu camino.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, cuidado con brujería por parte de vecinos o amistades que perdiste, te tienen mucha envidia y podrían hacer algo en tu contra, checa bien tus síntomas.

En tu trabajo se ven envidias debido a nuevos ofrecimientos, carga siempre con un limón. Dolores musculares e infecciones en estos días necesitas cuidar más lo que comes y consumes.

Cuando hay amor, confianza y responsabilidad cualquier relación puede funcionar. Cuídate de caídas y golpes, ya que estarán a la orden del día.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar, pero deberás de cambiar mucho ese carácter que te cargas porque podrías arruinar todo con tu mala energía.

Ten cuidado con amistad de piel blanca, ya que podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta, no hagas caso y si no lo vieron tus ojos no existe.

No te dejes llevar por chismes en la familia y que este año tu enfoque esté en tu trabajo y el dinero.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, se mostrará algo distante tu pareja, pregúntale y arregla las cosas, ya que tiene muchas dudas de chismes que le han contado.

Oportunidades de crecimiento profesional, podrías iniciar clases o tomar un curso de algo, borrachera en puerta y chisme de amistades se aproxima o se hará presente en estos días.

Este primer mes del año mira bien lo que deseas para que no te pierdas en tu rumbo. Andarás bien harto o harta en tu trabajo, ya que sientes que ya no te llena y que se ha convertido en una rutina, busca mejores oportunidades y no sueltes lo que tienes hasta tener asegurado tu fututo

¿Cómo le irá a Libra en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, debes de ser muy inteligente para no dar pie a equivocaciones en el área laboral, ya que vienen cambios los cuales, así como te podrían beneficiar muchos de ellos te podrían terminar afectando más de lo que te imaginas.

Se te presentará una oportunidad para entrar en una relación de tres, ya has pasado por esas situaciones antes, no caigas en esas equivocaciones o de lo contrario quien saldrá lastimado o lastimada serás tú, date a respetar y no aflojes tan rápido o se perderá el encanto y no te dirán ni adiós.

¿Cómo le irá a Escorpio en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva para que todo comience a fluir para ti.

Regresarás al ejercicio o dieta y te decepcionarás mucho de una persona al ver que lo que se decía de él ella resultó cierto. Amores del pasado retornan y podrían meterte en conflictos. Días de muchos cambios en los cuales reflexionarás sobre si has logrado o no tus metas y tus objetivos.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, será un mes de cambios, que este primer mes sea de meditar lo que harás para mejorar tus ingresos y buscar un mejor trabajo.

Cuidado con cambios de última hora en tu alimentación, ya que podrías subir mucho de peso este primer mes de enero. Deja de guardar rencores, cierra el pasado y ocúpate del presente, te viene una reunión con amistades y posibilidad de salida con una persona que tiene cierto interés por ti, llévate todo tranquilo y verás cómo todo toma forma.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, amores de una noche presentes y cambios que te van a beneficiar muchísimo. Es momento de aprender a cuidar tu entorno y no permitir que nadie te dañe como ya anteriormente lo hicieron, primer mes de cambios aprovéchalos.

Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, pero tiene miedo de acercarse y ser rechazado o rechazada porque unas veces te das mucho el taco y te sientes la gran garza envuelta en huevo.

Si tienes pareja andará muy cariñoso o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás de qué se trata

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita y todo resultará a salir de boca solo cuida tus gastos y demás cosas.

Te vienen buenas oportunidades en los negocios y una verdad que saldrá a la luz sobre un miembro de tu familia, que no te afecten esas cuestiones, no eres nadie para juzgar.

La posibilidad de iniciar una relación está muy fuerte en estos días; sin embargo, podrías equivocarte si eliges de manera rápida, espera el momento adecuado para dar ese paso, no andes con alguien solo por andar.

SIGUE LEYENDO

Difícil que se expresen, estos son los 3 signos zodiacales más vergonzosos

Hasta se pueden casar: 3 signos zodiacales que van a triunfar en el amor en las últimas semanas de enero

Difícil que se calmen, estos son los 3 signos zodiacales más nerviosos