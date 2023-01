Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy lunes 16 de enero según tu signo

Esta carta te habla de que es un buen momento para que hagas una introspección en tu vida, no veas la soledad como algo malo, ocupa ese tiempo contigo mismo para valorar lo que tienes y lo que quieres en tu vida, hay cosas que en los últimos días no te están cuadrando, no te sientes a gusto, pues es un buen momento de saber si eso te sirve o lo necesitas en tu vida, si no es así, ya sabes a donde van las cosas que no sirven.