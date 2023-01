Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 14 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 14 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Analiza todo lo que harás hoy o tendrás un día muy agitado Foto: Epecial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cuidado con brujerías, ya que hay amistades que te tienen mucha envidia y en cualquier momento podrían tirarte la macumba y comenzarás con mucho cansancio y con pérdidas en negocios y vida sentimental.

Estarás en una etapa en la cual te sobrará con quien iniciar romance, sé inteligente y no le des las nachas al primero o la primera que se te ponga enfrente, valórate más, quien te quiera tendrá que pagar tu precio.

Siempre que busques amor cometerás errores, ya que terminarás equivocándote o terminando con cualquier hijo de la fregada, no te desesperes.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en el terreno del amor vienen decepciones de la persona amada, te vas a enterar de ciertas mentiras que te ha hecho. Cuídate de una amistad del pasado, ya que está por regresar y no tiene buenas intenciones, solo busca fregarte la existencia. C

Es momento de cuidar más lo que comes, por el hecho de que se te pueden presentar algunas infecciones. La gente siempre va a hablar y es porque te tiene envidia porque meta que te propones es meta que cumples.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, expareja seguirá dañándote y dándote lata, ya cierra ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren. No juzgues a las personas y aprende a comprender el por qué han llevado esa vida.

Una situación familiar que se presentará fortalecerá más la relación de sangre. Ten cuidado con amores baratos, ya que hay probabilidades de que caigas en sus redes.

No temas a una nueva oportunidad en el amor, puesto que estás en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta para escoger; gente tonta sobra en este mundo.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu buena voluntad siempre te trae problemas, a veces haces algo bueno por ayudar y las personas lo toman como agresión o te desconocen, que te valga lo que esas personas digan o piensen, haz lo que se te dé tu reverenda gana y disfruta cada cosa que hagas.

Viene un fin de semana de fiesta, te podrían invitar a salir alguna amistad o familia, hace falta para que salgas un poco de la rutina y de lo de siempre.

Ten cuidado con andar metiéndote en relaciones de tres, no estás para andar rogando ni mendigando tiempo y atención.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, vienen proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer como persona, escucha comentarios de tus amistades más cercanas, pero al final ten presente que a última palabra solo la tienes tú.

Carácter muy fuerte, siempre queriendo controlar todo, tienes la iniciativa y te gusta decir las cosas como son y directo a la yugular, aquí el problema es que muchas personas esas características las ven como agresiones y suelen ofenderse muy rápido.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no te ausentes tanto del ser amado esperando que él o ella te busque o te extrañe, porque lejos de lograr esto solo lograrás que se decepcione o pierda interés por ti, hay personas que son bien hijas de la tostada y si tú no las buscas ellas no harán ni madres por buscarte a ti.

Fin de semana de amores del pasado, hay una persona del pasado que anda preguntando por ti y quizás en este fin de semana sepas de quién se trata.

Verás ciertas fotos que te van a ocasionar muchos celos. No temas a cambios, ya que actuar de manera distinta es la única manera de que obtengas resultados distintos.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no temas a nuevas oportunidades de trabajo, porque podría venir una propuesta muy buena y tentadora, eso si no sueltes uno sin tener asegurado otro.

Cuida mucho con quien te relacionas, puesto que podrías caer en chismes de colonia, no dejes ninguna puerta que te regrese al pasado y pierdas todo lo que has logrado avanzar, tus sueños y anhelos se cumplirán en la medida que les dediques tiempo y esfuerzo.

Ten cuidado a quien le das tu corazón, ya que que podrían volver a dañarte, no te fijes tanto en la envoltura que cubre a una persona sino en su corazón

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, será un fin de semana de muchos cambios en los cuales debes enfocarte mucho en no meterte en chismes porque después te van a traer de la cola hablando mal de ti.

No temas a los cambios que están llegando a tu vida, si bien es cierto que te ha ido de la fregada también es verdad que dichas situaciones que se te han presentado han servido mucho para poder apreciar lo que tienes a tu lado, no pierdas el tiempo en quien no te valora o solo te hiere con sus palabras y actitudes, concentra tu energía en tu bienestar y en el de las personas más importantes para ti.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario, aprende de cada golpe que te da la vida para no caer en los mismos problemas de siempre.

Viene un proyecto que tienes en mente y que empezará a cuajar en estos días. Aprende a buscar nuevas oportunidades en los dineros porque se te van a dar cuestiones muy positivas que te van a dejar grandes ganancias.

No gastes tanto en fregaderas que no necesitas, eres muy de gastar en cuestiones que no necesitas.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, te vienen grandes cambios en tu vida, ya que descubrirás que una persona muy querida para ti te ha jugado el dedo en el hocico es decir te ha mentido y engañado en varias ocasiones.

Será un fin de semana de meditar mucho sobre tus planes y proyectos para que todo te salga de la mejor forma. Cuídate de traiciones por parte de amistades, ya que estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando tonterías y media a tus espaldas.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, vienen cambios este fin de semana que debes de aprovechar para tu beneficio. Amores del pasado retornan y podrías volver a caer en sus riendas.

Un evento social o salida con amistades se aproxima. Muchas posibilidades de conocer a una persona en estos días, te va a dejar algo asombrado, ya que es muy parecido a lo que ha buscado en mucho tiempo.

Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, esa expareja seguirá dando lata, necesitas ya cerrar ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren y no solo te busquen para obtener algo a cambio.

Ten mucho cuidado de amores baratos, ya que hay probabilidades de que caigas en esas cuestiones, se te da mucho conformarte con cualquier fregadera

Fin de semana de muchos cambios, reflexiona mucho sobre tus planes para que todo te salga a pedir de boca.

