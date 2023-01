Estudio revela los daños psicológicos que puede causar OnlyFans

OnlyFans se ha convertido no solo en una red social como cualquier otra, también en una gigantesca plataforma de consumo de contenido sexual explícito que cada vez atrae a más suscriptores y usuarios, debido en gran parte a las posibilidades de convertirlo en una fuente de ingresos. Y las cifras no podrían ser más lucrativas, en todo el mundo hay más de 100 millones de usuarios de OnlyFans y más de millón y medio de creadores de contenido.

En este contexto, cada vez más personas se integran día con día a esta plataforma y deciden vender contenido exclusivo para hacer de esto un negocio e incluso un modo de vida. Sin embargo, en un entorno de democratización de contenidos digitales, y de uso masivo y excesivo de las plataformas digitales, cada vez más personas se exponen a posibles riesgos, tales como las enfermedades psicológicas.

Las personas están más expuestas debido al uso masivo y excesivo de las plataformas digitales. FOTO: Especial

Expertos advierten de riesgos psicológicos

De acuerdo con un psicólogo, entrevistado por la agencia AFP, la popularidad y expansión de OnlyFans ha llevado a advertir a los consumidores y usuarios acerca de los posibles daños que esta red social podría generar, ya que aquellas personas que se suscriben pueden llegar a desarrollar delirios. Por lo que destacó la importancia de aprender a separar la realidad de la ficción cuando se trata de este hábito.

Hay más de millón y medio de creadores de contenido de OnlyFans en el mundo. FOTO: Especial

Mediante un estudio realizado por el profesor Ewan Gillon, de First Psychology Scotland, destacó que no hay existe nada malo en pagar por este tipo de contenido ni en suscribirte a cualquier plataforma o canal que se disfrute, siempre y cuando sea legal. Sin embargo, las personas deben estar conscientes de que construir relaciones poco realistas u obsesivas con una personalidad en línea tiene el potencial de traer problemas en nuestras vidas.

Según esta investigación, difundida por el diario británico "The Sun", el especialista aseguró que la población a ser conscientes que internet no reemplaza las relaciones fundamentales: “Alentarnos a gastar más dinero de lo normal o imaginar que hay un vínculo más fuerte de lo que realmente es (...) Solo tenemos que cuidarnos. Internet no reemplaza las relaciones funcionales reales y adecuadas y debemos recordar esto”, se lee en el estudio.

Creadores de contenido deben cuidar su salud mental

Expertos advierten acerca de construir relaciones poco realistas u obsesivas con una personalidad en línea. FOTO: Especial

Ewan Gillon hizo énfasis en las dificultades que existen al intentar entablar una relación con alguien en OnlyFans ya que el vínculo es indirecto y en línea, por lo que las reglas funcionan de una manera distinta a la vida real. “El entorno en línea es realmente muy diferente a las reuniones en persona, y es muy común que nos inhibamos menos en línea que en la realidad. Esto significa que podríamos decir y hacer cosas con las que no nos sentiríamos cómodos en ningún otro lugar”, describió en el estudio.

El investigador destacó que este tipo de situaciones puede traer dificultades tanto para consumidores como para los creadores de contenido: “Esto puede considerarse una oportunidad para las personas tímidas, pero también puede ser peligroso al alentar comportamientos más extremos que podrían volver a atormentarnos de diferentes maneras”, se indicó en el texto.

Las personas no deben olvidar que las reglas en OnlyFans funcionan de una manera distinta a la vida real. FOTO: Especial

Finalmente, el psicólogo reconoció que los creadores de contenido, al ser un foco de exposición, también requiere proteger su propia salud mental: “Los comportamientos en línea a través de las redes sociales, los sitios web, etc., se registran esencialmente y, por lo tanto, pueden convertirse en una huella permanente que esencialmente llevaremos con nosotros en el futuro”, destacó.

