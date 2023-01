Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 13 de enero

legan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 13 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos del zodiaco tendrán que buscar su camino en el amor Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, personas nuevas llegan, entre ellos, un hombre piel clara el cual te meterá en problemas en el área familiar o laboral, ten cuidado y mantén siempre tu guardia alerta. Vienen días de cambios en los cuales mejorarás mucho en cuestiones de los dineros.

Tu buen corazón podría hacerte cometer grandes errores, hay personas muy perras e infelices que te han lastimado en tu pasado y podrían seguir lastimándote y haciendo daño, necesitas ponerte las pilas y ya no permitir que te jueguen el dedo en la boca.

Que este año tu enfoque vaya dirigido a cambiar tu físico, ponte a dieta o cuida más tu alimentación.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, el dinero comenzará a fluir, aprovéchalo para invertirlo en cuestiones que te dejen ganancia. Te vienen grandes cambios en tu vida, te cansarás de ciertas personas a las cuales mandarás a freír espárragos más pronto de lo que te imaginas.

Te viene un dinero extra y la posibilidad de concretar una cita con una persona que conocerás en próximas fechas, trata de llevarte las cosas del corazón de manera lenta y no tan aprisa o vas a salir muy dañado o dañada.

Es momento que te despojes de cuanto pasado te agobie y no te deje avanzar, si sigues recriminando cada uno de tus errores jamás lograrás nada, ya no tengas miedo de enfrentar lo que viene y de aceptar las nuevas oportunidades.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, es probable que Dios te ponga una prueba muy complicada la cual te va a enseñar grandes cosas, aprende de cada situación.

Llega un cambio que has esperado desde hace mucho tiempo, aprovéchalo y sácale buena partida, ya que emocionalmente te va a atraer a una persona que cambiará tu mundo y sobre todo la parte de la economía y ni que decir de la caricia.

Este mes de enero se darán muchos cambios positivos en cuestión de viajes que se planearán.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no descuides tu imagen por atender la vida de otras personas, necesitas ejercitarte más y ponerte las pilas para que estés en forma. Es momento de pensar en tu presente y enfocarte en tus cosas.

No te dejes manipular por personas tontas sin qué hacer que solo quieran verte derrotado o derrotada, la vida te llenará de nuevas sorpresas en estos días, puesto que una amistad regresará del pasado con la cola entre las patas y hasta podría humillarse ante ti para lograr sus objetivos.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ten cuidado con cambios en tu estado de ánimo podrías perder buenas amistades. Debes aprender a quererte lo suficiente al punto que nadie te baje tu valor o te haga sentir menos.

Hay muchas probabilidades de que te cachen con las manos en la masa puede ser en asuntos de infidelidad, de dineros o de mentiras, aguas con esas cuestiones que podrían hacerte perder grandes cosas.

No es momento de pensar en el ayer, enfócate en el ahora si quieres lograr tus planes y proyectos.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, nuevos amores se avecinan y con ellos mucha confusión en tu cabeza. Una caída o accidente se aproximan, carga un limón en tus cosas eso te ayudará a prevenir accidentes sobre todo automovilísticos.

Si no quieres subir de peso ponte las pilas y ve al gym, a la zumba o lo que sea, pero deja de estar echado o echada. Días de mucha reflexión, mandarás bien lejos a unas personas que te han llenado el buche de piedritas.

Te vienen cambios en los dineros aprovéchalos para algo que te deje ganancias. Te viene la oportunidad de mejorar en el aspecto de la economía y de reencontrarte con personas de tu pasado.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, se viene una infidelidad o separación dentro de tu familia. Recuerda que la felicidad está por llegar a tu vida, pero necesitas echarle muchas ganas, ya que podrías dejarla ir por estar atendiendo la vida de quien no te merece y no hace absolutamente nada por conservarte en su vida.

Mucha suerte en juegos de azar deberás de aprovecharlos porque te dejarán ganancias. Ten mucho cuidado con la manera en que te relacionas con nuevas personas, podrías cometer un grave error, no les des la confianza tan pronto o caerás en errores muy fuertes.

Te viene dinero extra y grandes compras, no gastes más de lo que tienes y llévate las cosas tranquilas.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, debes aprender a controlarte un poco más en tu alimentación porque podrías estar subiendo de peso en próximas semanas. Sanarás heridas de tu pasado y sabrás aprender de cada uno de tus errores.

Es momento que cambies tu manera de pensar y veas la vida de forma distinta, tu felicidad radica en ti y no en el vecino o en una amistad o alguien que te gusta.

Ya no trates de manipular las cosas a tu manera, eres muy de esas personas que mueven las cosas a tu manera conseguir algo.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, vienen cambios en los cuales tu vida dará un gran giro de 360 grados, cambiarás por completo y será para bien, comenzarás a madurar mucho en todos los aspectos que no te imaginas.

Reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te la pasarás de la mejor manera. Si tienes una relación debes aprender que ni tu propia pareja puede limitar tus sueños y ganas de volar y si lo hace no es alguien que te merezca. Recuerda que el alcohol no es agua así que si has estado tomando de más bájale dos rayitas o te meterás en problemas.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, días en los cuales desearás no levantarte, las depresiones no nacieron para ti, aprende a ser feliz con lo que te llega y tienes, sal de fiesta, disfruta el hecho de tener vida y si algo no te gusta cámbialo. Recuerda que la vida es bien corta y tienes que aprovechar todo lo que te pone a tu paso. Ten cuidado con días tristes que sucederán en este fin de semana al recordar a personas que ya no son parte de tu vida. Cuídate de dolores de piernas e infecciones de garganta. Déjate de cosas del pasado ya no pienses en lo que no fue sino en lo que está llegando a tu vida, comete al mundo, se feliz, disfruta, ve por lo que quieres y no esperes que te caiga del cielo que eso nunca sucederá. Date la oportunidad de emprender ese negocio con el que siempre has soñado, busca hacer una buena inversión para darle vuelto al dinero..

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, Se te cae negocio que tenías en mente debido a envidias de personas. Te llega buena noticia en la economía. Amate más, quiérete más que nadie lo va a hacer por ti, tienes que subir más tu autoestima.

Vienen días en los cuales andarás algo bipolar y muy cambiante y podrían parar justos por pecadores. Si tienes ya una pareja se ven celos y desconfianza, y recuerda que tienes que mostrar seguridad y no caer en esas tonterías de desconfianza que tarde o temprano terminarán afectándote.

Desconfía más de quien solo se aparece cuando tiene ganas y no cuando se le necesita, tienes un corazón bueno y sabes bien lo que quieres en tu vida, pero algunas veces cometes errores tan tontos que son imperdonables. Es momento de cuidar tu salud y tu alimentación porque podrías exponerte más a enfermedades infecciosas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, estás lleno de amistades falsas las cuales con el tiempo empezarás a desechar de tu vida. Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que han llegado a ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten, trata de ser más canijo en esas cuestiones.

Vienen días de muchos cambios en los cuales comenzarás a planear un viaje con familia o con pareja. Comenzarás a agarrar muy bonito cuerpo si te aplicas, dejarás de ser una botijona, solo ponte las pilas y cuida más tu alimentación y haz más ejercicio.

Posibilidades de relacionarte con nuevas personas que te enseñarán grandes lecciones.

