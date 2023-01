Ella es Johana, la desconocida hermana menor de Clara Chía, novia de Piqué

En momentos en que la polémica en torno a la separación de Shakira y Gerard Piqué parecía haber bajado un poco su intensidad, una nueva canción de la colombiana y la revelación de otro dato desconocida de la española Clara Chía Martí, actual pareja del futbolista, han desatado otro ciclón mediático que ha vuelto a colocar en tendencia a este trío de personajes que acapararon los reflectores mediáticos durante la mitad del 2022.

De acuerdo con recientes revelaciones dadas a conocer por el periodista Javier Ceriani en el programa "Chisme No Like", la nueva pareja de Piqué tendría una hermana menor, de nombre Johana, que ha permanecido hasta el momento bajo el anonimato y casi el condición de "desconocida", esto con el objetivo de mantener la privacidad de la familia de Clara Chía, así como de tomar distancia de la prensa española y no generar mayor polémica.

Imagen de quien sería la hermana de Clara Chía. FOTO: IG / @clarachiamarti88

La hermana "escondida" de la novia de Piqué

Javier Ceriani aseguró que tal parece la familia de la novia de Piqué no quiere que nadie se entere de la existencia de esta hermana debido a su personalidad rebelde, además que sus propios padres pidieron protegerla de la presión de la prensa, motivos por los cuales la han mantenido oculta. Esto tiraría la versión de que Clara Chía, de 23 años, es hija única, como se venía manejando en los medios.

Gerard Piqué y su nueva pareja. FOTO: Especial

De acuerdo con Ceriani la familia de Clara no quiere que la hermana viva lo que está pasando ella: “Ocultaba a su hermanita menor… Su hermanita se llama Johana Chía tiene sus redes sociales y muchas veces allí se manifiesta, habla y dice cosas”, comentó el periodista durante la transmisión del programa "Chisme No Like".

Además que, una vez revelado este secreto, resultaba evidente que Clara tampoco quería que se dieran a conocer mayores informaciones acerca de su familia: “Hay un marketing que le quieren hacer a Clara Chía de que es una chica de familia de ricos, que fue a los mejores colegios, que tiene las mejores notas, que es de la realeza y eso no es verdad. Pasaron de un colegio de 700 euros a 100 euros, quiere decir que hubo problemas económicos en su familia, no es Lady Di, ella es un invento”, comentó Ceriani.

¿Quién es Johana Chía?

Johana Chía tiene 22 años, de acuerdo con el periodista Javier Ceriani. FOTO: Chisme No Like

De Johana Chía Martí no hay mucha información de la cual disponga la prensa, sin embargo, hasta ahora se sabe que tiene 22 años, tan solo un año menos que su hermana Clara, y que ambas son muy parecidas físicamente. Durante la transmisión del programa "Chisme No Like" se dieron a conocer algunas fotografías de la joven, y que presuntamente corresponden a la cuñada de Piqué.

Fue a mediados de 2022 cuando Shakira y Piqué confirmaron que tras 11 años juntos su relación había llegado a su fin. Mediante un comunicado, la colombiana pidió respeto por sus hijos, padres y amigos durante el proceso que acababan de iniciar. Tiempo después se confirmó que la expareja alcanzó un acuerdo legal para la custodia de los dos hijos

