Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 11 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 11 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Varios signos deben tener cuidado en los terrenos del amor Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, deja de culparte de errores que no son tuyos y de flagelarte, deja que cada quien se haga responsabilidades de sus actos tú no tienes por qué hacerlo.

Vas a comprobar eso que no querías ver en una persona y que todo mundo te decía, quizás te decepciones, pero recuerda que es mejor ver la verdadera cara de las personas desde un principio.

Vienen oportunidades de crecimientos en el área de los negocios y viajes que comenzarán a planearse para el mes de febrero.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no temas a decir lo que sientes a las personas, suelta el buche y todo ese veneno que te has guardado, de lo contrario, un futuro podrías acarrear enfermedades.

Ten cuidado en tu relación, ya que una amistad de él o ella le anda coqueteando. También ten cuidado con un chisme en la familia, con un amor de tierras lejanas que podría entrar a tu corazón y hacerte sufrir.

Preparas un negocio que te irá de lo mejor.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, una enfermedad podría desarrollarse debido a tus malos hábitos de alimentación y tu falta de ejercicio. Te espera una vida muy bendecida, pero necesitas encontrar tu esencia y tu camino, no guardes más rencores.

Si sientes necesidad de voltear a ver el pasado que sea solo para ver tu crecimiento y no para deprimirte o echarte en cara errores o cuestiones que no pudiste resolver.

Cuídate de negocios turbulentos, no te arriesgues, ya que podrías meterte en problemas legales.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, un amor a distancia empezará a desaparecer, el olvido está por llegar y esto se debe a tu indiferencia y falta de interés.

Te sentirás mejor que nunca estos días, hay una persona del pasado que regresará a tu vida, te va a mover el tapete y posiblemente lo que no pudo darse hace tiempo ahora resulte, trata de no compararlo o compararla con tu última pareja, ya que podrías caer en errores que te van a llevar a que la relación no funcione.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, debes buscar la manera de mejorar tu salud en todos los aspectos y tener cuidado con amores de una noche. Un proyecto que tiene que ver con compra y venta te va a venir perfecto a tu vida.

Amistad nueva por medio de una red social empezará a caerte de perlas, ya que te dará esa confianza que necesitas en alguien y un hombro en donde llorar.

Este primer mes dedícate a sacar pendientes y deudas del pasado.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, a veces te quejas de todo tu alrededor, pero no haces nada por remediarlo, recibirás noticias de una expareja que regresa a complicarte la existencia, no des pie a eso, manda a la fregada a esas personas, mientras más sigas respondiendo será el cuento de nunca acabar.

No permitas que nadie se meta en tu vida, ya que solo a ti te corresponde. Cuando dejes de pensar que la vida es injusta empezarás a sentirle sabor, recuerda que cada persona tiene lo que se merece y si no lo tiene es porque no ha luchado lo suficiente.

Mes de muchos cambios y de amores nuevos que aparecerán de la nada para llenarte el corazón.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, un nuevo trabajo te espera; sin embargo, es importante que no sueles lo que tienes hasta no asegurar y amarrar el nuevo. Ten presente que las oportunidades solo se presentarán una vez en tu vida, no temas a cambios y nuevas cosas, recuerda que es mejor arrepentirse de lo que se hace que quedarse con las ganas.

Cuando creas que ya no hay nada más que hacer te darás cuenta de que es cuando el sol comenzará a brillar para ti. Te encontrarás en tu camino personas que querrán ponerte trabas y obstáculos para que no logres tus metas y objetivos, pero si eres inteligente lograrás que no te afecten en tu círculo de armonía y paz.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen envidia. En estas fechas recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor.

No te confundas en tus sentimientos, a veces sueles confundir mucho la necesidad de sexo con amor y al final terminas destruyendo a la otra persona.

Cuidado con traiciones de personas del pasado que podrían aparecer en tu vida en cualquier momento y darte guerra. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas, ya que en estos días te darás cuenta del tipo de amistades que te andas cargando y que de todas esas no se hace una.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, recuerda que el que ama o da más es el que pierde en las fregadas relaciones.

No te estreses ni pienses en cosas que no son y menos si no lo han visto tus ojos, recuerda que la gente con tal de fregar, inventa puros chismes.

Es momento de aprender a decir que no y enfocarte en lo que en realidad importa y vale la pena.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, que este mes sea para mejorar en los dineros, no puedes vivir toda tu vida con deudas debes de ir pensando en salir en todo eso que traes cargando y que muchas veces te quita el sueño.

No malgastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo, ya que cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti.

Si estás soltero o soltera, posibilidades de encamarte con persona que conocerás en una red social, no le aflojes a la primera cita, por más caliente que andes debes aprender a darte a respetar y dejar el deseo, pues solo así podría surgir un mayor interés hacia tu persona por parte de esa persona que te interesa.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cerrarás una etapa que te tenía con las mil angustias, debes aprender que las cosas pasan por algo y por lo general son para dejarte alguna enseñanza.

Este primer mes del año debes buscar la manera de hacer las paces contigo mismo porque sin darte cuenta eres tu peor enemigo.

Empiezas nuevo ciclo en el cual tu manera de pensar y ver la vida cambiará bastante, empezarás a sentir atracción por la persona que menos imaginabas y quien dé nunca pensaste enamorarte.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, en cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores.

Debes aprender a no confías en todas las personas que te muestran una buena cara y otro día te mientan la madre, ya que son las que te podían meter en problemas. Ten cuidado con cambios inesperados en los dineros.

Aprende a decir que no y a no estar disponible para todas esas personas que solo buscan verte la cara de una u otra manera.

