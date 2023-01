Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 10 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 10 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Tendrás que hacerle caso a tu intuición, ya que has ido a como Dios te dé a entender Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, vienen discusiones con tu pareja por tonterías sin sentido. Posibilidades de un reencuentro con amistades del pasado, tenías mucho tiempo de no ver te la vas a pasar de lo mejor.

Siempre fuerte y tenaz, sabes lograrlo que te propones y no tienes miedo en decir en la cara y geta lo que sientes a las personas, eso te ha ayudado a no tener amistades falsas y a que le piensen dos veces las personas antes de lastimarte o querer sobrepasarse contigo.

Ten cuidado con compras innecesarias que te van a hacer perder dinero que no tienes.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, vienen días de muchos cambios, enfócate en lo que realmente vale la pena. No temas a lo que puedes llegar a lograr y no te dejes caer o vencer si fracasaste en una relación o un proyecto no resultó como esperabas.

Notarás distante a tu pareja, eso se debe a que tiene dudas acerca de lo que sientes, necesitas ofrecer más amor y cariño a quien se desvive por ti, ya que a veces dejas mucho que desear.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, aprende a no juzgar y entender a las demás personas para que el día de mañana tú no seas juzgado.

Date la oportunidad de hacer cambios en tu vida los cuales te lleven a nuevos caminos comerciales. Si tienes una relación tienes que regresar a lo que eran en un principio cuando se enamoraron o todo va a caer en la monotonía.

Viene un viaje en el cual te la pasarás genial, posibilidades de iniciar un romance con una persona que acabas de conocer.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, este inicio de mes enfócate en mejorar tu carácter porque va a estar de la fregada y podrías lastimar a quien ni la debe ni la teme.

Llénate de valor para ser más fuerte y lograr cada meta que te propongas, al finalizar cada día notarás tristeza y cansancio, tus energías necesitan renovarse, necesitas salir de la rutina, no te quedes en casa y mueve tu mundo para cambiar la rutina.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, has tenido la oportunidad de ser feliz muchas ocasiones, pero no has logrado consolidar nada por tu miedo a enamorarte o a volver a sufrir, tienes metas y proyectos y estás enfocado y enfocada en ellos, pero las cuestiones del amor son cuestiones que no debes hacer un lado cuando tengas la oportunidad o de lo contrario cuando realmente quieras te sea imposible.

Estarás en un tono deprimente en estos días, te sentirás cansado o cansada y sin ánimos de nada, quizás la vida no ha sido injusta contigo.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, ten mucho cuidado con chismes en tu propia familia que te van a traer muchos dolores de cabeza. Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad.

Te vienen tiempos bellos con tu pareja y si no tienes es porque no quieres, si anteriormente hubo problemas o la intensidad en el amor se había debilitado entraras en un trance en el cual la relación sexual se te va a dar.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tienes el poder para saber ir por lo que quieres y lograrlo, se te da mucho decir las cosas como son y de frente sin miedo a que te critiquen o hablen de ti, eres una persona de cuidado y quien se mete contigo la paga tarde o temprano, ya sea por ayuda del karma o por tus propias manos.

Este mes es de cambios en el cual debes visualizar muy bien cómo quieres iniciar este año, darle con todo y buscar la manera de mejorar en tus ingresos sin hacer a un lado la parte de tus sentimientos.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, cuida mucho tu alimentación y haz más ejercicio para evitar subir de peso en este primer mes del año.

Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti, momento de demostrarles el amor que sientes por ellos.

Entras en un ciclo de cambios, muchos sueños se harán realidad, ya que las energías del universo estarán girando a tu alrededor.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, que estos días sean de analizar mucho tu vida y de no perderte en el camino, busca la manera de solucionar problemas que vengas cargando desde años anteriores.

No te precipites a tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho, has madurado un mucho demasiado y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, esta semana enfócate en tus planes que has dejado pendientes y soluciónalos, este año debe ser tuyo en toda la extensión de la palabra.

Un amor del signo de Aries, Tauro o Leo podría estar entrando en tu vida, ya no pierdas más oportunidades y dale para delante, lo que ha de ser será, ten presente que vida solo una y si tú no lo disfrutas nadie lo hará por ti.

Se visualiza un terreno lleno de buenos momentos y de reconciliaciones con tu pareja en caso de haber existido algún problema en estos días.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no permitas que sigan haciéndote daño y ponte las pilas, disfruta tu vida y aprende a ver lo bello que te ofrece, tienes todo para ser feliz con quien lo deseas, pero si sigues guardando esperanzas con quien no te ofrece algo seguro y estable no lograrás nada.

Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor podría aparecer en cualquier momento, no dudes de quién eres, tienes la capacidad de lograr todo lo que te dé la gana.

Aguas con las segundas oportunidades o te puedes exponer a que te vuelvan a jugar el dedo en la boca.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, se aproxima un encuentro con una expareja, además que podrás ver que lo que sentías por él o ella ha quedado en el pasado.

Vienen nuevos amores que conocerás en una red social o por parte de unas amistades, si le echas ganas hay muchas posibilidades de que se dé algo bello, vida es una, disfrútala y que te valga la reputación, al fin no comes de la gente.

