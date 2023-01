Doña Celeste, madre de Pelé, desconoce la muerte del jugador

En medio de los homenajes que el mundo entero le está realizando a Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, se acaba de dar una terrible noticia que consternó a muchos: Doña Celeste, madre del astro del fútbol, aún desconoce la muerte de su hijo. Aunque el hecho ha conmovido a muchos, también revela el actual y delicado estado de salud de la mujer de 100 años, quien por su avanzada edad "a veces entiende, a veces no", según confesó Maria Lúcia, la hermana del jugador.

Durante una entrevista con ESPN Brasil, Maria Lúcia explicó que su madre todavía no sabe que "El Rey" falleció el pasado jueves 29 de diciembre de 2022 a la edad de 82 años a causa de las complicaciones médicas y a una falla multiorgánica que le provocó el cáncer de colon. Cabe recordar que fue el 29 de noviembre cuando el futbolista fue internado para evaluar un cambio en su tratamiento con quimioterapia y desde entonces su salud se fue deteriorando.

Según explicó su hermana, Doña Celeste se encuentra "en su pequeño mundo", un hecho que complica aún más darle la terrible noticia del fallecimiento; sin embargo, recalcó que en ningún momento se le negó u ocultó información sobre el delicado estado de salud de su hijo, ya que en varias ocasiones se le contaba cómo se encontraba Pelé. Lamentablemente a sus 100 años de edad, ella también presenta sus propias complicaciones médicas como un cuadro neurológico complicado que complica la comunicación.

"No lo sabe. Hablamos, pero ella no sabe. Está bien, pero está en su pequeño mundo. A veces entiende, a veces no. A veces le digo: 'Dico (Pelé) está así, oremos por él'. A veces abre los ojos, pero no está consciente", relató la hermana de la leyenda del fútbol.