Crean tortillas con el rostro de Karely Ruiz y videos arrasan en TikTok: "Así si rompo la dieta"

Para nadie es desconocido que la tortilla es uno de los productos de consumo más frecuente en la dieta de cada mexicano y muestra de ellos es que forma parte de la denominada Canasta Básica; su característico sabor lo convierten en la opción preferida por muchos a la hora de elaborar ciertos platillos o, en su caso, para acompañar algunas comidas.

Es por ello que un negocio dedicado a la elaboración de este producto, ubicado en el estado de Veracruz, decidió darle un giro a la presentación de las tortillas que elabora diariamente para la venta a los clientes y optó por imprimirle un sello muy especial pues decidió agregar el rostro de Karely Ruiz, la famosa influencer regiomontana que este año se convirtió en toda una celebridad en nuestro país gracias a las redes sociales.

Las tortillas se han vuelto populares con el nuevo diseño. FOTO: Especial

El rostro de Karely Ruiz hasta en las tortillas

Fue precisamente a principios del año que acaba de concluir, el 2022, cuando la influencer comenzó a volverse popular en internet y a ser reconocida por todos, gracias a sus publicaciones y luego de aparecer en una fotografía en donde se le veía acompañada del actor Andrés García, momento desde el cual su fama comenzó a incrementarse hasta ser identificada en todo México.

Karely Ruiz se convirtió este 2022 en una de las modelos más famosas en la red. FOTO: Instagram

De entonces a la fecha el rostro de la modelo de 22 años se ha convertido en una referencia no solo en redes sociales, ya que también se le ha visto impreso en cobertores y carteles que se comercializan comúnmente en los diferentes mercados de nuestro país. Su fama ha trascendido de tal manera que incluso una tortillería ubicada en Veracruz decidió vender productos con su rostro.

"Me comí a Karely Ruiz"

Fue en TikTok en donde esta semana diversos usuarios publicaron algunos videos en los que se pueden observar estos productos con la cara de la modelo de OnlyFans que, desde hace unos meses, ha consolidado su presencia en el escenario digital. Una vez publicados, los clips se convirtieron en un éxito en internet y se volvieron virales.

Algunos TikTokers han compartido videos en donde dan a conocer este producto. FOTO: Especial

Tan solo en TikTok una de las grabaciones supera el medio millón de reproducciones, casi 30 mil "Me Gusta" y decenas de comentarios de los usuarios, quienes reaccionaron sorprendidos y con mucho humor a la noticia: “Así sí pierdo la dieta”; "Me comí a Karely Ruiz"; "Señor, perdóname por lo que voy a hacer"; "Señoooorrr me has mirado a los ojos" y "En vez de 'American Pie' es mexican tortilla", fueron solo algunos de los mensajes que compartieron los usuarios.

Así lucen las tortillas más deseadas por los internautas. FOTO: Especial

