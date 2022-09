Reina Isabel II | El cocinero que conquistó su paladar lamenta su muerte: "No habrá una persona tan íntegra

Este jueves 8 de septiembre, murió a una de las mujeres más importantes de la historia: la reina Isabel II.

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H del Heraldo Media Group, el chef mexicano Fernando Stovell, compartió su experiencia al haber podido preparar algunos platillos para la realeza.

"Siempre me encantó cocinar, desde los 7 años, desde ver a mi mamá trabajar realmente en diferentes lugares, y fue cuando entré a Westminster College y antes de comenzar el tercer año, se me ofreció en privado, el tercer día me enteré que fue un jefe de Estado del Medio Oriente y esta persona entretenía a gente de muy alto perfil, curiosamente una de ellas fue la reina Isabel".

Destacó que uno de los platillos que le encantaban eran los canapés, incluso esto lo ayudó a que en la tercera o cuarta semana, su majestad de Medio Oriente lo haya ofrecido a sus 23 años a ser el Chef ejecutivo para el Europeo.

"Ayer fue un día muy triste para todos", afirmó Stovell.

De acuerdo con el Chef, la reina será una persona irremplazable. Foto: Especial

Recordó que la primera vez que la conoció físicamente fue en una visita de Estado de Medio Oriente, y la reina pidió a 10 personas claves, y él fue una de ellas. Además le regaló un cuadro que se puede ver en su cuenta de Instagram.

"Hablé con ella por 10 minutos... era una persona tan sencilla. Son momentos muy emocionales para mí en este momento".

Detalló que hablaron un poco de México y cocinó para ella ciertos ingredientes como el maíz, ya que hay diversos protocolos.

"Sí hice cosas mexicanas, ingredientes que realmente podemos celebrar como el maíz y me representa en cierta forma".

Stovell expresó que falleció una persona que no podrá ser remplazada en la historia, "fue una persona que realmente que mantuvo la paz en el mundo".

Finalmente, indicó que si algo puede reconocer es que su majestad y toda la familia real no son opulentos en el tema de la comida.

