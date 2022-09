Joven causa polémica al decir que se enamoró de su "sugar daddy" tras recibir una casa y un auto

Una mujer aseguró que se enamoró de su “sugar daddy” a pesar de la diferencia de edad de 36 años. Damea Williams, de 31 años, no esperaba enamorarse de James Parker, de 67 años, a quien conoció por medio de Facebook. Todo comenzó para la pareja cuando James le preguntó a Damea si podía ser su sugar daddy en abril de 2017.

La peluquera estaba cansada del drama que suponía salir con hombres más jóvenes y publicó en Internet que buscaba un “sugar daddy”; dijo que buscaba a alguien mayor de 50 años que la ayudara económicamente para darle estabilidad en la vida.

Cuando el divorciado y militar retirado James, que entonces tenía 62 años, se puso en contacto con ella, Damea estaba insegura al principio, pero pronto empezó a interesarse por él.

Se la pasan muy bien juntos. Foto: Especial.

Al poco tiempo se enamoró de él

Damea, de Atlanta, Estados Unidos, dijo: "No esperaba enamorarme de mi ‘sugar daddy’, pero me hizo ver la vida de otra manera. Puede que tenga 67 años, pero es muy activo y todavía tiene mucha energía. Creo que debe estar fingiendo su edad porque nada lo detiene en el dormitorio. Ahora no puedo imaginarme mi vida sin él".

"Al principio sólo me ayudaba, pero empezamos a pasar más y más tiempo juntos y nos llevamos muy bien. Me apoyó mucho", contó. Cuando a Damea le robaron el coche, James le compró un Jeep de casi un millón de pesos, además de que cada semana, James la sacaba a pasear o le enviaba dinero si estaba de viaje.

Asegura que le cambió la vida. Foto: Especial.

James invitaba a Damea a comer fuera y a comprar ropa de diseño cuando se sentía mal, e incluso le compró una casa, "Literalmente, me cambió la vida. Empezó a invertir en mi empresa de peluquería para que pudiera ponerla en marcha”, detalló

Con el tiempo, Damea se encontró enamorada de James y la pareja comenzó a salir en noviembre de 2017. Unos meses más tarde, en marzo, se comprometieron y ahora tienen planes de concretar el matrimonio en Las Vegas, Estados Unidos, a finales de este año. "No hay drama con él y me motiva en la vida. Es más que un ‘sugar daddy’, me quiere de verdad", concluyó. Luego de contar su historia, muchas personas la criticaron por "interesara", pero ella no hizo caso a los malos comentarios.

