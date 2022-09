El lado oscuro de la corona: La cercanía de la familia real británica con los nazis

Detrás de la imagen de la reina Isabel II hay un sinfín de acontecimientos históricos, pues su reinado histórico de 70 años, vio diversos eventos de la Historia, muchos de ellos que no enorgullecen a nadie y su muerte este 8 de septiembre ha puesto en evidencia "el lado oscuro de la corona real británica", entre lo que destacan acusaciones de esclavitud y vínculos con altos jerarcas nazis, por eso hoy explicaremos qué hay detrás de esas versiones que se han popularizado en redes sociales como Twitter.

Reina Isabel II junto al primer ministro Winston Churchill en 1952. Foto: Instagram

¿Cuál es la relación de la familia real británica con el nacismo?

Hay dos pasajes que vinculan a la familia de Isabel II con los nazis, el primero de ellos tiene que ver con el hermano del rey George VI, Eduardo VIII, quien en realidad era el heredero al trono por línea de sucesión, pero se enamoró intensamente y decidió abdicar luego de un reinado de únicamente de 325 días, para evitar un conflicto político de grandes dimensiones.

Eduardo VIII junto a soldados nazis. Foto: Especial

Un romance que le valió el trono

Eduardo VIII se enamoró de la estadounidense Wallis Simpson quien ya había estado casada en dos ocasiones, por lo que no podría ser reina consorte, pues en ese entonces las reglas de la monarquía eran estrictas, además significaría un escándalo que el rey se casara con una mujer a quien el pueblo británico nunca aceptaría como reina, por lo que el primer ministro Stanley Baldwin se opuso a la relación.

El primer ministro amenazó con renunciar en caso de que se casara, en respuesta, el tío de la reina Isabel II, quien entonces era una niña, decidió renunciar al trono el 11 de diciembre de 1936, dejando la corona a George con tal de no perder su condición de monarca constitucional, pues sabía que la renuncia de Stanley llevaría a nuevas elecciones y entonces sí quedaría fuera de la familia real.

Wallis Simpson y Eduardo VIII junto a Adolfo Hitler en su retiro en Obersalzberg. Foto: Especial

Tras su abdicación fue nombrado duque de Windsor y decidió vivir un idílico amor con Wallis quien estaba acostumbrada a codearse con la más alta sociedad, no sólo de su país Estados Unidos, sino de todo el mundo, por lo que tenía una gran cercanía con jerarcas nazis con quienes rápidamente Eduardo simpatizó, (algunos historiadores dicen que lo hizo por darle gusto a su amada) por lo que fueron invitados a eventos liderados por Aldofo Hitler.

Hay un archivo fotográfico que deja muestra de estos actos, pues durante varios años, en 1937 visitaron en la Alemania Nazi y son justo estas fotografías las que se viralizaron luego de darse a conocer la noticia de la muerte de la reina Isabel II. Este hecho histórico no es para nada ocultado por la casa real británica, pues cuando se supo la actitud del duque de Windsor pronazis se le envió a las Bahamas como gobernador, pues en un primer momento era encargado de la Misión militar británica en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial.

Wallis Simpson mostraba gran admiración por Hitler. Foto: Especial

Tras la guerra Eduardo no recibió un cargo oficial alguno y pasó el resto de su vida en el exilio. Hay que recordar la frase que pasó a la historia en su discurso de abdicación que dice:

...Me ha resultado imposible soportar la pesada carga de responsabilidad y desempeñar mis funciones como rey, en la forma en que desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo.

Hitler consideraba que Eduardo se mostraba amistoso con la Alemania Nazi y pensaba que las relaciones angloalemanas podrían haber mejorado a través de Eduardo, de no haber sido por la abdicación. Albert Speer, arquitecto jefe y miembro del círculo cercano de Hitler, lo cita directamente: "Estoy seguro de que a través de él se podrían haber logrado relaciones permanentes de amistad. Si se hubiera quedado, todo habría sido diferente. Su abdicación fue una grave pérdida para nosotros".

El esposo de la reina Isabell estaba emparentado con nazis

La "cercanía" de la corona británica y en específico de la reina Isabel II con los nazis cobró fuerza tras su matrimonio con Felipe de Edimburgo, pues las hermanas del monarca se casaron con líderes del nacionalsocialismo, él era apenas un adolescente cuando eso pasó, pero los críticos cuestionan mucho ese "vínculo".

La tragedia fue constante en la vida de Felipe, pues desde niño fue separado de su madre quien tuvo que ser ingresada a un hospital psiquiátrico, por lo que quedo bajo custodio de sus cuatro hermanas mayores, pero ellas se casaron rápidamente, por lo que fue ingresado a un colegio en Irlanda.

Imagen de las cuatro hermanas de Felipe de Edimburgo. Foto: Especial

En 1937 cuando tenía 16 años, fue golpeado de nuevo por la desgracia, pues su hermana Cecile quien era la más cercana a él, murió junto a su marido, un líder nazi y sus dos hijos en un accidente de avión, de camino a Inglaterra para visitarle; las muertes le pesaron el resto de su vida. Estos hechos históricos quedaron plasmados en el documental "Prince Philip: The Plot To Make a King".

Junto a Felipe aparecían numerosos miembros de su familia que lucían el uniforme nazi. La fotografía que le ha dado la vuelta al mundo fue captada en las calles de Darmstadt, cerca de Frankfurt. En ella se apreciaba también a diversas personas realizando el saludo nazi. Cecile se había casado con el Gran Duque Jorge Donato de Hesse y Rhine en 1931,

Felipe encabezó el cortejo fúnebre de su hermana Cecile junto a líderes nazis. Foto: Especial

Cecile no fue la única de sus hermanas que se vinculó con los nazis, sus hermanas Sophie y Margaret contrajeron matrimonio con aristócratas que se convirtieron en importantes figuras del partido, pero de acuerdo con el citado documental sería Sophie quien tuvo más cercanía con el Tercer Reich tras su boda con el príncipe Christoph von Hessen, quien fue coronel de las SS y jefe del Servicio Secreto de Inteligencia. Sophie y su marido llamaron a su primer hijo Adolf en honor a Hitler.

Mientras que Margaret, se casó con el príncipe de Hohenlohe-Langenburg, quien durante la Segunda Guerra Mundial luchó en el bando alemán en el frente ruso, donde resultó gravemente herido tras ese hecho dejó de ser simpatizante del régimen nazi y participó en un complot fallido para asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944 por lo que fue expulsado del ejército alemán.

Esta cercanía hizo que las hermanas de Felipe no acudieran a la celebración de la boda con Isabel, debido a que la corona tenía miedo de que se les relacionara con la ideología nazi, por lo que la familia de Duque de Edimburgo no estuvo presente en su unión. Haberlas llevado habría ocasionado inclusive un problema de política exterior, ya que el Reino Unido fue uno de los grupos que pelearon junto a los aliados en contra del eje Berlín-Roma-Tokio.

Sophie, sentada frente a Hitler, en la boda del comandante Hermann Goering. Foto: Especial

En el año 2006, el esposo de la reina Isabel habló por primera vez de la cercanía de su familia con el régimen nazi, el monarca dijo que sus hermanas se vieron atraídas por los intentos iniciales de Hitler por recuperar el poder y prestigio de Alemania. En ese momento recalcó que no era consciente de que nadie en su familia fuera antisemita, estas declaraciones se pueden leer en el libro "Royals and the Reich".

"Había un sentido de esperanza después del deprimente caos de la república de Weimar, puedo entender a la gente que se aferraba a algo o a alguien que llamaba a su patriotismo e intentaba que las cosas funcionaran"

Cecile justo a su esposo en un mitin. Foto: Especial

