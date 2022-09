¿Existen los extraterrestres?, "hay más de 50 mil millones de planetas habitables", afirma experto

La vida en el universo podría no estar restringida a la Tierra, pues varios expertos aseguran que la posibilidad de un contacto con un extraterrestre es una "idea seria" debido a que existen cerca de 50 mil millones de planetas habitables como el nuestro en el universo.

Las pruebas de los nuevos y potentes telescopios y sondas espaciales de nuestro propio sistema solar han demostrado que "el agua es más común de lo que se pensaba y los componentes orgánicos de la vida son abundantes". Los astrónomos de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) afirman que sólo en la Vía Láctea hay unos 100 mil millones de planetas similares a la Tierra que podrían estar habitados.

Chuck Brook, experto en ciberseguridad, declaró a la revista Forbes: "Por supuesto, las formas de vida que podrían evolucionar sin ecosistemas terrestres cambiarían exponencialmente esa estimación a un número aún mayor". A pesar del enorme volumen de mini-Tierras, Chuck, que da conferencias sobre tecnología de seguridad nacional en Estados Unidos, dijo que tal vez no sea sorprendente que los seres humanos aún no hayan encontrado pruebas fehacientes de vida extraterrestre.

Aún no se encuentran pruebas de vida extraterrestre. Foto: Especial.

¿Por qué no hemos encontrado vida fuera de la Tierra?

Chuck considera que la Tierra es "una civilización tan joven que sólo ha descubierto la electricidad en una época reciente. Estamos a las puertas de la exploración y no debemos esperar saber lo que aún no conocemos", dijo.

"La verdadera búsqueda del hombre por las estrellas acaba de empezar. Algunos científicos calculan ahora que podremos tener contacto con extraterrestres en las próximas décadas. Lo que ayer era ciencia ficción es ahora la realidad de hoy", añadió.

Concluyó al opinar que si descubrimos vida en otro lugar, seguramente tendrá un impacto en nuestros sistemas de creencias, religiones y cultura, lo cual podría causar pánico y confusión, o podría servir para unificar a los humanos como especie.

SIGUE LEYENDO...

VIDEO: el conmovedor momento en que una cuidadora convence a un chimpancé de regresar al zoológico

MISTERIOSO ente eleva del cuello a una niña, la IMAGEN causó terror a sus amigas que jugaban con ella