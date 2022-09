VIDEO: TikToker mexicana descubre que su mamá es amiga de los padres de Dua Lipa y así reacciona

Una TikToker mexicana se volvió viral en redes sociales luego de compartir un video en donde narró cómo fue que descubrió que su mamá conocía a los padres de Dua Lipa y que además la habían invitado a cenar con ellos durante la visita que realizaron recientemente a México.

Hay que recordar que Dukagjin y Anesa, padres de Dua Lipa, casi siempre acompañan a su hija en sus giras por el mundo y recientemente la prensa mexicana pudo ver al papá de la cantante británica recorrer la Ciudad de México, en donde se presentó como parte de su gira “Future Nostalgia Tour”.

Con un país todavía embargado de la euforia por las presentaciones que Dua Lipa ofreció ante miles de fanáticos, la TikToker dejó sin palabras a los fans de la cantante y su video se ha convertido en un éxito en las redes, en donde con bromas los internautas le han pedido que los invite para la siguiente ocasión en que regrese a México.

"Mi mamá: ¿cuándo viene Dua Lipa a México?"

En el video publicado por la TikToker se le observa conducir su coche mientras relata con gran emoción cómo fue que su mamá llegó a conocer a Dukagjin y Anesa Lipa, quienes acompañan a su hija en sus giras, y cómo fue que la invitaron a cenar durante su estadía en nuestro país.

Dua Lipa junto a sus papás, Dukagjin y Anesa.FOTO: Especial

Se trata de la usuaria de TikTok Tiny, quien publicó el clip que ya arrasa en internet: "Me muero. Se escucha en el radio que va a venir Dua Lipa. Mi mamá '¿Cuándo viene Dua Lipa a México?'. Yo: 'No sé, ¿por?', y me dice 'Porque conocí a sus papás en una cena en Los Ángeles y me dijeron que fuéramos a cenar cuando viniera a México'", contó en el clip la creadora de contenido.

Como era de esperarse, la grabación se volvió viral en cuestión de horas y los usuarios no perdieron la oportunidad de escribirle y bromear acerca de que esperaban ir a esa anhelada cena:

La TikToker mexicana se mostró emocionada en el clip viral. FOTO: Especial

"No manches yo justo ceno ese día vamos juntos"; "Hola, íbamos en la secundaria como has estado? No me quieres invitar?"; "Amigaaaa, años sin vernos"; "A donde vamos a ir a cenar beffi"; "Amiguísima, hay que hacer la cena en mi casa"; "Que ondaaaaa como va todo??? Hace mucho no hablamos amigaaaaa"; "Amigaaa te acuerdas de cuando en el kinder te di de mi comida porque se te olvidó la tuya???", fueron solo algunos de los mensajes que compartieron en la publicación.

Si bien el video original es del pasado 4 de julio, el clip se volvió viral de nueva cuenta en días recientes. Hasta ahora la TikToker no ha vuelto a publicar más sobre el tema y se desconoce si la cena entre su mamá y los padres de Dua Lipa finalmente se concretó.

