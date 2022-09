Una hermosa joven prefirió no estudiar y hacerse millonaria en OnlyFans, pero sus padres no la perdonan

Al salir de la escuela, la mayoría de los jóvenes intentan entrar a la universidad; a los 18 años, Becky Hill visitó varias escuelas y quería estudiar artes creativas y en el mundo de la moda y el textil, pero luego se dio cuenta que su vida sería mucho más fácil si se unía a OnlyFans. Su elección al parecer fue la adecuada, pues ahora gana cerca de 660 mil pesos al mes.

Becky, que es de Devon, Inglaterra, tiene ahora 22 años y ha estado en la plataforma de salsas durante tres años, y ha hablado públicamente por primera vez sobre su decisión de convertirse en una modelo de la plataforma. "Me percaté de que se podía ganar mucho más dinero de esta manera y sabía que si me dedicaba al arte estaría endeudada. También hay un lado muy creativo en esto, lo cual he disfrutado, y el lado de la autoexpresión me hizo querer hacerlo", alegó.

No se arrepiente de no haber ido a la universidad. Foto: Especial.

Se peleo con su familia por tomar esa decisión

"Lo único que me preocupaba era lo que pensarían mis padres y mi hermana pequeña, y nos peleamos por ello, lo que no fue bueno. También recibí muchos malos comentarios, en la zona en la que vivía me dicen ‘Becky, la que hace OnlyFans’, es bastante divertido”, añadió en una entrevista para el medio inglés Daily Star.

Becky experimentó una afluencia de seguidores y dinero rápidamente y ahorró lo suficiente para empezar a alquilar con su novio, aunque reconoció que mes con mes el ingreso suele variar.

También aceptó que no todo es perfecto, ya que hay aspectos negativos y constantemente recibe críticas, pero asegura que eso sucede en cualquier trabajo. "Mi trabajo puede ser bastante solitario. Estamos solos mi novio y yo. He pensado en trabajar en una tienda o en volver a ser camarera para conocer gente. Pero no creo que pueda tener un horario de 9 a 5 y trabajar para otra persona. Me deprimiría”, mencionó.

A veces piensa cómo hubieran sido las cosas

"No voy a mentir, a veces vuelvo a pensar en mí misma y en qué pasaría si fuera a la universidad e hiciera las cosas de otra manera, ¿sería más feliz? No todo es cuestión de dinero, pero he tenido muchas oportunidades y tengo una vida muy bonita. En todo caso, esto me está preparando para el futuro y tengo que aprovecharlo más, para ser sincera", reflexionó.

Reconoce que no todo es bueno. Foto: Especial.

Becky es amante de los animales y se ha gastado 55 mil pesos en dos gatos sin pelo y también se ha regalado cristales y plantas caras. Su éxito económico le ha ayudado a demostrar a su familia que su decisión estaba justificada. "Ahora lo aceptan mejor. Mis abuelos también lo saben y creen que mientras yo sea feliz les parece bien", concluyó.

