Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 3 de septiembre, predicciones para el amor, salud y dinero

ARIES

No es buena idea reclamar a tu pareja por todo eso que, según tú, has puesto de más en la pareja. El amor es una inversión continúa, y no veremos nada de lo que pongamos a su servicio en su forma original, pues el dinero, el tiempo y el esfuerzo que invertimos se transforma en el bienestar de la persona amad. Y en eso no se escatima.

Te invitan a una aventura para la que no sabes si estás preparado, y estás muy cerca de decir que no, a pesar de los grandes beneficios que podría arrojarte. ¿Qué debes hacer? Los astros creen que estás listo, y que tienes todo lo que hace falta para emprender este reto. No dudes de ti mismo, ni de lo que eres capaz de hacer.

TAURO

Tienes que ampliar tus miras. Una de las grandes bondades del amor es que nos expone a otro entendimiento del mundo, a otra manera de hacer las cosas. Y de la suma de tu experiencia más la suma del conocimiento de la persona que amas, surge una tercera mirada, que siempre nos hace más sabios.

La docilidad no está bien en los negocios ni en el trabajo. Es común confundirla (ese acto de agachar la cabeza para cumplir las órdenes a pie juntillas) con la disciplina, pero tus superiores tienen clara a diferencia, Esperan de ti alguien que valore las instrucciones antes de seguirlas, y que las ejecute con creatividad.

GÉMINIS

Se acerca una fecha especial para tu pareja, y no puedes (ni debes) dejarla pasar por alto. Tienes que anotar en tu agenda y en tu calendario para recordarla. Y, desde luego, debes preparar una celebración ad hoc y por todo lo alto. Los astros te alertan con tiempo, para que no quepa la posibilidad de olvido.

Un cambio es necesario. Eso es obvio para ti, pero no sabes cómo acometerlo, ni qué es exactamente lo que debes cambiar. Los astros te recomiendan que consideres los tiempos en que cada etapa del proceso productivo se realiza, pues ahí hay un gran desperdicio de tiempo y de recursos.

CÁNCER

Hoy es un buen día, mejor que otro cualquier, para renacer. La apatía y la rutina que han tomado la casa tienen que irse a punta de entusiasmo y de alegría. Recupera la dicha de estar junto a tu pareja con las viejas fórmulas de romance. Todo lo que necesitas es brindar el tiempo y los cuidados que había olvidado brindar.

Este es un buen día para sacar tus mejores habilidades a la luz, pues alguien con poder de decisión te observa y te considera. Hay que demostrar lo que vales y de lo que eres capaz. De esa manera podrás optar a una nueva posición que mereces, pero que hasta ahora no habías tenido la oportunidad de alcanzar.

LEO

Eres una persona muy segura de ti misma. Más que tu pareja. Ese desequilibrio les trae problemas, pues ella suele dar un paso atrás cuando tú ya has emprendido la marcha, y se asusta ante aquello que para ti no tiene el menor interés. Debes darle tiempo y espacio, y ayudarle a fortalecer su autoestima.

Un exceso de seguridad puede jugarte a la contra en tu trabajo el día de hoy. Si no pones más cuidado en lo que haces, vas a dejar pasar por alto un importante trámite, y eso te va a producir problemas considerables. Más atención en lo que haces y menos fe en esa idea de infalible que tienes acerca de ti mismo.

VIRGO

No des por hecho que tu pareja está a gusto con los términos de una relación que no has permitido discutir. Al final de cuentas no han tenido esa charla tan necesaria sobre lo que cada uno da para la construcción de este hogar. No es que dé demasiado: es que tu pareja siente que no le permites contribuir.

Cada una de las decisiones que tomamos es un acto de responsabilidad, y no se puede evadir ese proceso. Has dejado que otra persona tome elecciones importantes para ti para evadirte de esa necesidad, pero eso debe llegar a su fin. Parte del liderazgo es saber elegir lo que es mejor para ti y para los demás.

LIBRA

Hay pocas oportunidades en la vida para abrirnos de tal modo que revelemos todo lo que llevamos dentro. Y una de esas oportunidades es el amor de pareja. Por ello es tan importante que no quepan secretos entre tu pareja y tú. Nada de ir a contestar el teléfono al baño o de coartadas para volver más tarde. Debes ponerle fin.

Ante el problema que te va a aquejar hoy vas a tener que hacer algo que no acostumbras, y eso es esperar. No hay nada que puedas hacer, pues excede tu competencia, y hay muchos factores alrededor. Si intervienes podrías empeorar las cosas. Hay que ser paciente y esperar que todo vuelva a su lugar.

ESCORPIO

Es un hecho que ninguna forma de la energía ni de la vida se pierde en el transcurso del tiempo. Cuando entramos en una relación, lo que somos se transforma en una nueva entidad. Este nuevo ser comparte las virtudes de ambas partes de la pareja. No te preocupes si te sientes “desdibujado” al interior de tu relación, pues esa es la idea: ser algo nuevo.

Nada se debe interponer entre tus objetivos y tú. Debes ser más disciplinado, pues esa es la única vía para obtener el éxito. De otra manera las distracciones y los pretextos toman el dominio de tus jornadas, y nada consigues. El primer paso es sencillo: apaga el teléfono, olvídate mientras trabajas de las redes y despierta tu mente.

SAGITARIO

No esperes a que sea tu pareja quien diga la primera palabra sobre este asunto, pues eso podría verse como que deseas eximirte de la responsabilidad que te toca. Da el primer en el acercamiento, sin importar que tu orgullo sangre al hacerlo. Cuando se trate de conciliar no importa ceder.

Tienes que ir más lento con esos gastos. Es bueno invertir agresivamente en tu negocio, pero no es bueno apostar si no ves tendencias a tu favor o de tus ventas y servicios. Es mejor cerrar el grifo y analizar con los datos a la vista si las cosas se han cumplido de la forma en que deseas.

CAPRICORNIO

Las posibilidades están abiertas, pues el amor está dentro de la casa. No hay problema que no se pueda enfrentar y resolver entre dos voluntades sumadas. Lo importante es que le digas a tu pareja qué estás dispuesto a brindar. La generosidad en el esfuerzo mutuo: esa es la fuerza más poderosa.

Hay más de una manera de conseguir ese objetivo que te has planteado, pero solo una de hacerlo en el tiempo que precisas. Y esa involucra cuidado, esmero y esfuerzo. Apurar el proceso es, la mayor parte de las veces, el método para que los objetivos se aplacen y nunca lleguen a buen fin.

ACUARIO

En este día Mercurio despunta sobre tu Cielo. Esto abre la comunicación, y hace a las palabras más fluidas y poderosas. Aprovecha el impulso que te da el astro mensajero, y di a tu pareja eso que llevas desde hace tiempo en la punta de la lengua, y que no acaba de salir. Es tiempo de revelar ese secreto.

Es preciso recuperar la mística de trabajo. Y eso es algo que recae en ti, pues uno de tus dones es el de la elocuencia. De manera que aprovecha la circunstancia, escribe un discurso motivacional, y difúndelo. Esa inspiración que tus palabras pueden brindar va a marcar una gran diferencia. No lo dudes.

PISCIS

No debes cargar con la culpa y prejuicios de otra persona, aunque se trate de tu pareja. Cada uno debe hacerse cargo de su crecimiento emocional y de sus requiebros. Desde luego, debes prestarle toda la ayuda que puedes brindarle, pero solo hasta el punto de que no te provoque daño alguno.

No se puede generar más bienes si no arriesgas e inviertes. Has estado muy a gusto en tu zona de confort, pero hoy te das cuenta de que ya no puedes conformarte con lo que ahora recibes por tu talento. De manera que no hay otro camino: hoy es el día en que debes dar un primer salto sin red.

