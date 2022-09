Celebran a Rihanna en el Super Bowl con MEMES

Las redes sociales se cayeron de la emoción luego de que la cantante Rihanna confirmara su asistencia en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el cual tiene pensando realizarse el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. La cantante de Barbados se estará presentando en uno de los eventos deportivos más populares del mundo.

En las redes sociales de la legendaria artista apareció una fotografía donde se observa el brazo de ella sosteniendo un balón de fútbol americano. De inmediato los fanáticos reaccionaron con alegría por el regreso de la cantante de éxitos como "Umbrella", "Love on the Brain" y "We found Love".

Tanto los seguidores de la cantante como los fanáticos del deporte celebraron la noticia tras presentaciones anteriores donde el público del Super Tazón no ha salido satisfecho. Sin embargo, el público mexicano no desaprovechó la oportunidad para lanzar una serie de memes y de paso mostrarle su amor a la cantante.

Hubo quienes señalaron de manera irónica que la cantante no se acordará de sus canciones, pues hay que recordar que Rihanna en 2019 anunció un retiro temporal de la música, pero un año después señaló que su distanciamiento de los escenarios sería indefinido. Ahora una exponente del género regresará con todo el poder.

Hace unos días las plataformas digitales había creado rumores de que la cantante Taylor Swift, estaría presente en el evento del medio tiempo del Super Bowl, pero ya todo quedó despejado para un gran show.

Este 2022 es un año especial para la cantante, pues en enero pasado explotó las redes sociales al informar que estaba embarazada y esperando a su primer hijo con el cantante A$AP Rocky.

Unos meses después, el cuento de hadas saltó por los aires cuando se reveló una supuesta infidelidad del rapero con una de las mujeres de confianza de la artista nacida en Barbados.

Ya en mayo del actual año, con los rumores de separación disipados, el portal TMZ confirmó que Rihanna habría dado a luz el pasado viernes 13 de mayo en una clínica de Los Ángeles, California.

Rihanna ha publicado ocho discos de estudio en su carrera, ganando nueves premios Grammy y 13 American Music Awards en su trayectoria.

La NFL ha vuelto al género pop, luego de que en la pasada edición del Super Bowl se optara por tener a los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Por su parte, en un comunicado la NFL detalló: “Rihanna es una artista única en una generación que ha sido una fuerza cultural a lo largo de su carrera. Esperamos colaborar con Rihanna, Roc Nation y Apple Music para brindarles a los fanáticos otra actuación histórica del show de medio tiempo”.

