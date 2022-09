Inédito: Así es la campaña en OnlyFans de una candidata a regidora

Una candidata política ha utilizado la plataforma OnlyFans para su campaña electoral obligando a quienes quieran ver sus políticas a inscribirse en su cuenta. Se trata de Tess García, de 44 años, se presenta como candidata a un cargo local en Tarapoto, Perú, como primera regidora de la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo.

La abanderada por el movimiento Unión Regional también planea financiar su campaña con el dinero que genera con las fotos para adultos que publica en su perfil, cuyo acceso cuesta 20 dólares al mes. No ha dicho nada sobre cuánto genera, pero algunos especulan que es mucho.

No es algo nuevo en su vida

"OnlyFans es un proyecto que tengo desde la pandemia y es a través de este medio que muestro mis propuestas", dijo a los medios locales. Tanto García como su partido insisten en que la campaña es seria, y ella dice que ya es hora de que alguien adopte un enfoque diferente para hacer proselitismo.

Sostiene que su campaña es seria. Foto: Especial.

García declaró a una emisora de radio de su ciudad que: "Estoy cansada de la política de siempre y, como empresaria, nos merecemos un cambio". En otro programa dijo: "Me gusta mostrar... mis propuestas. Soy una mujer con un trabajo que hacer. Me gustaría complacer a todos mis vecinos con buenos proyectos que ayuden a mejorar su calidad de vida".

Cree que es tiempo de hacer algo diferente en política. Foto: Especial.

San Martín, la provincia de la que es capital Tarapoto, es una región mayoritariamente rural y muy alejada del bullicio de Lima, la capital del país. "He visto que muchas chicas de Lima tienen cuentas de OnlyFans, por lo que me pregunté: ¿por qué una mujer de provincias no puede tener también una cuenta?", explicó.

Financiamiento sus actos públicos con lo que gana. Foto: Especial.

A García se le ha comparado con Susy Díaz, una personalidad de la televisión peruana y ex congresista que fue condenada por por el sector más conservador del país en 1995 después de hacer alarde de un tatuaje con el número 13 en su nalga izquierda, indicando qué parte de la papeleta de votación quería que marcaran los votantes.

