"Soy adicta a las redes sociales, el dinero y la atención masculina", reconoce una modelo de OnlyFans

Fenella Fox, de 28 años, es una de las principales creadoras de OnlyFans, que saltó a la fama en Internet tras subir fotos “al natural”, con los vellos de sus axilas sin cortar. Ahora, se volvió viral de nueva cuenta al comentar que tiene mucho dinero, pero su trabajo ha sido perjudicial para su salud mental y que es adicta a la “atención masculina”.

En una entrevista para un medio inglés, la modelo aseguró que quiere buscar ayuda, pues acarrea problemas desde hace varios años: "Solía tener problemas con la bebida cuando era una “camgirl”. Durante tres años hice mi trabajo a tiempo completo y en ese tiempo me consideraba una alcohólica. Nunca me atreví a ir a una reunión de alcohólicos anónimos”. Afortunadamente superó ese problema.

Lamentablemente, todavía le quedaban algunos demonios contra los que tenía que luchar, ya que siente que pasó de una adicción a otra. La modelo de OnlyFans contó que, aunque ya no era adicta al alcohol, ahora lo era a las redes sociales, al dinero y a la atención masculina.

"Incluso me da algo que se llama 'mareo cibernético' porque paso mucho tiempo con el teléfono, a veces más de 10 horas al día. El año pasado incluso necesité una silla de ruedas después de estar tan mareada que no podía caminar".

Fenella está decidida a hacer cambios para tratar sus nuevas adicciones. Está planeando contratar a un equipo para que le quite parte del tiempo que pasa frente a la pantalla y se ha propuesto apagar el teléfono en determinados horarios.

Hace un par de semanas también habló sobre el acoso que sufrió durante su adolescencia por tener los senos muy grandes hizo que pensara en suicidarse. Reconoció que aunque ahora tiene mucho dinero y se siente bien, hubo un tiempo en el que fue acosada por su cuerpo.

“Fui sexualizada cuando era más joven.Los chicos me levantaban la falda, me bajaban los pantalones y me ponían contra las paredes, los árboles y las sillas. Me insultaban, agredían y acosaban constantemente”