NFL Semana 3: Fechas, horarios y cómo ver en vivo todos los partidos

La semana 3 de la temporada 2022-2023 de la NFL comenzará este jueves 22 de septiembre con un intenso duelo de la división del norte de la Conferencia Americana pues los Cleveland Browns se verán las caras con los Pittsburgh Steelers con quienes sostienen una añeja rivalidad, por lo que en esta nota te diremos todo lo que tienes que saber al respecto para que no pierdas detalle de este y el resto de los partidos que están programados para los próximos días en la liga de futbol americano más relevante a nivel mundial.

Como se mencionó antes, Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers serán los encargados de abrir las hostilidades de la semana 3 de la NFL y dicho duelo ha generado una gran expectativa pues ambos equipos sostienen una intensa y añeja rivalidad que fue dominada en las últimas dos décadas por los oriundos de Pitssburgh, no obstante, este partido podría representar un cambio en la balanza debido a que por primera vez en 18 años, Ben Roethlisberger estará fuera de este partido, por lo que la responsabilidad de continuar con la hegemonía recae sobre Mitchell Trubisky, quien estará a cargo del ataque de su equipo.

Los Steelers buscarán su segundo triunfo de la campaña. Foto: IG: mtrubisky10

Las actividades de la semana 3 de la NFL continuarán el domingo 25 de septiembre con 14 duelos llenos de intensidad y algunos de los enfrentamientos que han causado mayor expectativa son Washington vs Eagles, Colts vs Chiefs, Buccaneers vs Packers y Broncos vs 49ers.

El cierre de las actividades de la semana 3 de la NFL será el lunes 26 de septiembre con el electrizante duelo entre Giants y Cowboys.

¿Dónde y cómo ver los partidos de la Semana 2 de la NFL?

Además de las transmisiones habituales por televisión, la temporada 2022-2023 de la NFL será transmitida a través de diferentes plataformas de streaming, por lo que los aficionados de este deporte tienen la posibilidad de elegir a través de qué vía ver a sus equipos favoritos.

A continuación, te dejamos las fechas, horarios y canales de transmisión de la semana 3 de la NFL para que no pierdas detalle de todos los partidos si estás dentro de territorio mexicano.

Jueves 22 de septiembre

Steelers vs Browns 19:15 horas (Fox Sports)

Domingo 25 de septiembre

Saints vs Panters 12: 00 horas (NFL Game Pass)

Texans vs Bears 12:00 horas (NFL Game Pass)

Chiefs vs Colts 12:00 horas (Fox Sports)

Bills vs Dolphins 12:00 horas (Fox Sports)

Liosn vs Vikings 12:00 horas (NFL Game Pass)

Ravens vs Patriots 12:00 horas (Afizzionados)

Bengals vs Jets 12:00 horas (NFL Game Pass)

Raiders vs Titans 12:00 horas (NFL Game Pass)

Eagles vs Commanders 12: horas (NFL Game Pass)

Jaguars vs Chargers 15:05 horas (Fox Sports)

Rams vs Cardinals 15:25 horas (Canal 9)

Falcons vs Seahawks 15:25 horas (NFL Game Pass)

Packers vs Buccaners 15:25 horas (Fox Sports, NFL Game Pass)

49ers vs Broncos 19:20 horas (ESPN, Star Plus, NFL Game Pass)

Lunes 26 de septiembre

Cowboys vs Giants 19:15 horas (ESPN, Star Plus)

