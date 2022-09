Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy miércoles 21 de septiembre según tu signo

No te asustes al ver una carta invertida no siempre es una mala señal, en realidad con esta carta trae un mucho mejor mensaje que si hubiera salido en su posición original. Después de todas las batallas que has tenido que lidiar, por fin encuentras una luz al final del camino, pero sobre todo sales de esa oscuridad con mucho aprendizaje y sin el papel de víctima, todo lo que antes te daba miedo, ahora lo aceptas y controlas la situación, no tienes miedo al decir NO.