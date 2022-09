Una modelo de OnlyFans sufrió acoso cuando era adolescente por su cuerpo, ahora es rica

Una modelo de OnlyFans que saltó a la fama tras adoptar el look "totalmente natural" y dejarse crece el bello de las axilas ha hablado sobre el acoso que sufrió durante su adolescencia por tener los senos muy grandes hizo que pensara en suicidarse. Se trata de Fenella Fox, de Reino Unido, se encuentra entre el 1% de los creadores más populares de todo el mundo y sus ingresos rondan entre los 297 mil pesos al mes.

La joven de 28 años reconoció que aunque ahora tiene mucho dinero y se siente bien, hubo un tiempo en el que fue acosada por su cuerpo, “fui sobre sexualizada cuando era más joven.Los chicos me levantaban la falda, me bajaban los pantalones y me ponían contra las paredes, los árboles y las sillas. Me insultaban, agredían y acosaban constantemente", contó recientemente.

"Fue muy duro lidiar con ello cuando era más joven, pero convertí la experiencia negativa en positiva cuando entré en la industria para adultos. Siento que mi dinero de OnlyFans es una compensación por los tiempos difíciles”.

Incluso le arrojaron piedras

A Fenella le tiraban piedras y también fue golpeada por un grupo cuando salía de la escuela luego de las clases, "las chicas estaban muy celosas de mí y de toda la atención que recibía de algunos chicos en la escuela", explicó.

"Tenía tendencias suicidas y solía autolesionarme con atracones, vómitos y cortes. Les rogué a mis padres que me cambiaran de colegio y lo hicieron", narró. Añadió que lleva en la industria para adultos desde los 18 años, lo que, según ella, se debió a la sobreexualización que sufrió y a la atención que recibieron sus pechos cuando era menor de edad.

Encontró el éxito financiero en OnlyFans

Se unió a una plataforma de pago por contenido hace 10 años pero no tuvo mucha suerte, pero en febrero de 2020 lo intentó de nuevo y tuvo un éxito instantáneo. Fenella ha ganado más de 9 millones de pesos en OnlyFans desde que abrió su perfil "A mi público le encanta ver fotos en topless y desnudos. También ofrezco contenido extra por más dinero”, concluyó.

