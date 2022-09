VIDEO | Un oso entró a “robar” chocolates a un 7-Eleven y se vuelve viral en redes

El empleado de una tienda de conveniencia se vio obligado a luchar contra un oso, luego de que el animal entró al establecimiento a "robar" alimentos. Los hechos ocurrieron en Olympic Valley, California, en Estados Unidos.

De acuerdo con una grabación, compartida por el cajero del establecimiento, el intruso entró a la tienda cerca de la 1:00 am; aparentemente, el oso estaba buscando comida y chocolates.

El trabajador de la tienda reveló que el animal era de gran tamaño. "Al principio, me sorprendió. Veo la puerta abierta, y no veo un torso, es un oso", dijo el cajero, identificado como Christopher Kinson, de 54 años de adad. “Los videos realmente no le hacen justicia. Era entre un 20% y un 30% más grande en la vida real".

El oso hurtó algunas golosinas. Foto: captura de pantalla

En las grabaciones, difundidas por el empleado, se observa que un oso ingresa al establecimiento y de inmediato se dirige al estante de golosinas, mientras Kinson lo amenaza: "te patearé el trasero, o me matarás", se escucha decir al hombre.

Pese a las advertencias, el "ladrón" sigue su camino y saquea el estante, mientras Kinson le dice: “muy bien, ya comiste suficiente. ¡Vamos!", posteriormente el sujeto se suelta a reír por la incomoda situación.

Luego de unos minutos, el cajero comienza a gritarle al oso: “¡Fuera de aquí!", por lo que el animal opta por salir del establecimiento, no sin antes llevarse las golosinas que había hurtado.

Tras el "robo" el animal se retiró del lugar. Foto: captura de pantalla.

En una declaración, ante medios de comunicación, Kinson admitió que estaba asustado por la presencia del oso en la tienda. "Siempre mantuve mi distancia, y tenía la puerta trasera cerca de mí, para poder escapar si me atacaba", reveló el empleado.

"Tenía miedo al principio, pero solo quieren comer. Aunque siempre hay que tener cuidado. No sabemos exactamente cómo están pensando", agregó Kinson. Finalmente bromeó con el "robo" de golosinas: "es como si fuera educado, toma una barra de chocolate a la vez, como si tuviera modales".

