La indignante petición de unos vecinos que se viralizó: Prohibido celebrar goles en voz alta

No todo en los edificios habitados es color de rosa, pues los vecinos de vez en cuando se enfrentan a las pasiones, trabajos, actividades o intereses de otras personas que no siempre se comparten entre todos, y por ello resultan molestas, desesperantes, odiosas, y etcétera. Claro que hay quienes no se aguantan y corren al reclamo, en busca de una batalla.

A través de las redes sociales, el usuario conocido como Nacho Cerono publicó una foto de petición que sus vecinos pegaron en la entrada de su casa, quienes pretendían que dejara su pasión de lado en pro de la tranquilidad en su homeoffice.

Todo parece indicar que una tarde anterior, el hombre disfrutaba tranquilamente del partido del equipo de sus amores, Boca Juniors, cuando anotaron un gol y como cualquier otro aficionado, lo único que atinó a hacer fue una celebración con gran júbilo. Gritó, corrió, golpeó los muebles como aliento a los 11 protagonistas de azul y amarillo.

Sin embargo, esto habría molestado a las personas que en sus departamentos continuaban trabajando, algunos incluso estaban en una junta internacional cuando resonó en cada rincón del condominio.

Nacho publicó la carta que se hizo inmediatamente viral

Como respuesta, pegaron el dicho letrero en el acceso al departamento del hombre con el objetivo de hacerle una crítica constructiva y una petición, pero más bien sonó a un intento por inhibir las pasiones de sus vecinos, de limitar su forma de vida. Incluso cuestionaron su intelecto al asegurar que sienten vergüenza por el nivel educativo de su país.

"Vivimos cerca tuyo y cuando gritaste el gol ayer, domingo, fuiste excesivamente escuchado, con sorpresa, en un zoom internacional de trabajo con personas de 30 países de todos los continentes. Tuvimos que pedir disculpas por eso. Realmente sentimos vergüenza por el nivel de educación en nuestro país. Tampoco fueron adecuados todos los golpes que diste. Entendemos tu pasión pero esto es un edificio, no una casa habitada solo por vos", fueron las palabras de usaron para realizar su trabajo.

Y después la frase que hizo a enojar a más de un argentino: "Te pedimos seas menos vehemente en próximos eventos deportivos, considerando un mundial cercano..."

Ese domingo se jugó uno de los grandes clásicos argentinos. Crédito: AP Photo/Gustavo Garello

Y aseguraron, además, que hay otra gente en sus departamentos que probablemente no comparten las mismas actividades, o puede estar realizando tareas como su trabajo, y pueden llegar a sentirse invadidos.

"Hay un reglamento de convivencia, te recomendamos su lectura", cerraron el comunicado.

Sin embargo, recibieron respuestas completamente contrarias a las que esperaron. En primer lugar, Nacho subió a sus redes sociales la foto y llegó a más de 34 mil personas que le dieron "Me Gusta", que la compartieron más de 3 mil veces, e insultaron decenas de veces a los vecinos.}

No todos los vecinos compartieron la misma felicidad. Crédito: AP Photo/Gustavo Garello

"Hice que se enteren de 30 países lo grande que somos, esto es BOKEEE", agregó el habitante del departamento. Además agregó la siguiente frase en el letrero del apartamento: "Ándate a vivir a Suiza".

Los comentarios no fueron muy diferentes. La mayoría de ellos aficionados a Boca, más bien se burlaron de la situación y no tomaron ni una sola palabra en serio, asegurando que harían lo mismo de haber sucedido en su casa.

Algunos de los más populares fueron:

"Zoom de 30 países un domingo, que es a las 23 de Europa. Cualquiera tiraron los vecinos, o eran todos asiáticos"; "Que triste laburar un domingo a las 6 de la tarde"; "Bueno, parece que ya tenemos lugar de reunión para ver el próximo partido, yo llevo las birras, alguno compra la picada??"; "Indignante que se hagan los civilizados y hayan puesto 4rto..."

