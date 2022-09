Horóscopos: Mentiras, chismes y lágrimas para estos signos el domingo 11 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Si algo se te ha ocultado por un largo periodo, es probable que el día de hoy te enteres de ello, será algo que quizás te hará un poco de daño, es un día para las revelaciones.

Tienes una sensación de que alguien te ha estado mintiendo o peor aún que estás sufriendo un engaño repetido por parte de alguien importante para ti, si necesitas saber la verdad sobre esto, debes preguntar, otra opción podría ser que trates de ver las señales, si llegas a un punto donde puedes confirmar tus sospechas, entonces debes actuar de inmediato.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tienes una persona a tu lado que te aprecia y te da todo lo mejor que puede darte, aprecia tú también sus gestos y sorprende al ser amado el día de hoy con algo especial cuando llegue a casa, será algo que ambos recordarán por mucho tiempo.

Una persona que significa mucho para tu vida, pero que no ves hace tiempo, te dará una noticia muy importante que te pondrá muy feliz, no dejes pasar la oportunidad de felicitarle e incluso darle una visita. Si tienes la oportunidad de pasar este día con tu familia o con la persona que te acompaña como pareja, hazlo sin dudar.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Intenta ayudar a una persona que tienes muy cerca de ti y que está en una gran necesidad en este momento. La persona amada te hará pasar por un buen momento el día de hoy, es importante que la relación que tienes sea algo importante para ti.

No dejes que se pase la oportunidad de tener un buen momento con la persona que quieres, no olvides que el amor se va construyendo día a día, no sientas que debe haber mucha presión con respecto a este tema, recuerda que necesitas dejar en claro a la persona que quieres lo mucho que le quieres.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Grandes cambios en tu vida podrían ocurrir si solo les das la posibilidad de que ocurran, no tienes siempre que pensar que todo ya lo conoces o que las cosas se mantendrán de la misma manera por siempre. No dejes que eventos del pasado o dolores de la infancia comiencen a mellar tus ganas de salir adelante siempre, tienes todo de tu parte para poder hacerle frente a todo lo que sucede a tu alrededor.

Tienes una visión de futuro que pocos poseen, por lo que tendrás una buena oportunidad hoy de explicar una idea que tienes en tu trabajo, será muy bien recibida y obtendrás muchos beneficios a largo plazo gracias a esto.

Leo (23 julio-22 agosto)

Una persona que no conoces te dará un recado importante de alguien que te ha estado buscando, podría ser una muy buena oportunidad de negocios, pero necesitará que pongas todas tus energías en ello, saldrá todo bien mientras sigas este consejo.

Es tiempo de volver a divertirse, Leo está demasiado pendiente de sus obligaciones y estás dejando poco tiempo para el tiempo de ocio y compartir con los demás. Comienza a hacer pequeños cambios en tu rutina diaria, podrías estar experimentando una cierta monotonía en tu vida y eso nunca es bueno.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Una buena etapa para la espiritualidad y para dejar que emane de ti la mejor energía positiva que puedas entregar a tu vida y al mundo. Virgo está con un pie en el presente, ya que su otro pie lo tiene puesto en su pasado reciente. Si estás buscando un lugar donde desempeñarte, es bueno que comiences a buscar varias opciones para ello, no te centres en una sola.

Tienes demasiado apego al pasado, las cosas que viviste en otro tiempo pertenecen ya a lo que ha quedado atrás, es momento de avanzar y de dejar atrás lo que sucedió, no te sirve para avanzar y tampoco está aportando nada nuevo para tu vida ni para la de la persona que está contigo en este momento, si es que has comenzado una nueva relación con alguien.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El trabajo necesita que estés más presente, no dejes de lado tus obligaciones. Libra tiene una jornada muy buena y tranquila en todos sus ámbitos. Es probable que en tu relación estés experimentando un alejamiento, pero no por falta de amor, sino por falta de tiempo, hagan un momento para ambos diariamente.

Si estás buscando el amor, en este momento es probable que no aparezca alguien aún, pero no te desesperes, porque pronto podría llegar una nueva persona a tu vida. Tienes que darle un poco más de pasión a tu relación de pareja y eso bien lo sabes

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Si te llega a la mente una persona que ya no está hoy en día presente en este mundo, aprovecha de recordar las importantes lecciones que te dio, es probable que tengas un problema que necesita solución y tiene mucho que ver con un consejo que esta persona te dio hace mucho tiempo.

Conversaciones de trabajo podrían darte la oportunidad que estabas buscando hace tiempo de brillar nuevamente en tus labores y de ser lo que siempre te has propuesto, el mejor profesional en tu área, no pierdas los ánimos, siempre vas a poder hacer todo lo que te propongas.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

día de hoy encuentres una ocupación, será una buena oportunidad para sacar a relucir tus talentos y las cosas que sabes hacer, no temas el mostrar todo lo que tienes para entregar en esta materia. Descubrir cosas nuevas siempre es importante y esto bien lo sabe Sagitario, quien pese a ser bastante hermético en sus cosas personales, es capaz de aventurarse a la vida cuando tiene el deseo de hacerlo.

Debes tomar la opción de un viaje, esto se presentará ante ti, probablemente como un requerimiento de trabajo, lo que te proyectará grandes beneficios a largo plazo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En el trabajo vivirás una situación un tanto extraña, ya que es muy probable que alguien te involucre en un error del cual no fuiste parte, por lo que es posible que recibas un llamado de atención y luego una disculpa cuando expliques que nada tuviste que ver en lo que sucedió.

En el amor tendrás una jornada un poco solitaria, es probable que sientas que la persona que estás conociendo no está poniendo mucho de su parte, si es así, conversa sobre el tema. Es muy probable que es día de hoy recibas una crítica en tu trabajo, algo que te impedirá seguir la jornada de manera concentrada y enfocada en tus labores.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un amor no correspondido podría estar amargando un poco tu vida, recuerda que los amores no correspondidos no existen, solo son personas que no deben estar juntas, comienza a mirar hacia otro lado, porque hay opciones que todavía no has visto por estar con tus ojos puestos en la persona incorrecta.

Algunas confusiones podrían presentarse el día de hoy, todo con respecto a una persona que está rondando y que tiene intenciones de interponerse en tu relación, no se trata de un engaño por parte de tu pareja, por lo que no debes sacar conclusiones adelantadas.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Si llegas a escuchar un rumor sobre una persona que es muy cercana a ti el día de hoy, deja las cosas como están, no le digas a la persona que tienes cerca de ti, podrías provocarle un dolor. Tienes que comenzar a cuidar mucho más de tu cuerpo, estás dejando de hacer ejercicio, comienza desde ya.

Un amigo podría invitarte a una parte especial hoy por la noche, dentro de este lugar o en esta reunión podrías conocer a alguien con quien harás una conexión muy especial en el mismo momento, nunca sabes si podría derivar en algo más en el futuro.

Frase del día: "Soy optimista. No parece muy útil ser cualquier otra cosa" - Winston Churchill