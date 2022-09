Nueva acusación contra "El Cirujano de las Estrellas", evidencian que huye ante los reclamos por mala liposucción

Mediante las redes sociales se dio a conocer la denuncia de una mujer que contrató los servicios del doctor Gamaliel Román, conocido también como "El Cirujano de las Estrellas", quien presuntamente le realizó una mala práctica quirúrgica durante el proceso para realizar una liposucción y una abdominoplastía

La denunciante dio a conocer algunas fotografías de las heridas que le quedaron una vez que se efectuó el procedimiento, mismas que fueron retomadas en Twitter con el objetivo de dar a conocer su caso. Fue el periodista Carlos Jiménez quien replicó la información desde su cuenta en esta red social.

En el tuit se refirió a Norma, "otra víctima de Gamaliel (Román)" y quien "estuvo a punto de morir" tras realizarse una "lipo" con el llamado "Cirujano de Las Estrellas". De acuerdo con la información compartida por Jiménez, una vez que la joven comenzó a percatarse que sus heridas no sanaban, intentó reclamarle al doctor pero "él se ocultó".

Víctima del Dr. Gamaliel denuncia mala práctica médica

Carlos Jiménez compartió en Twitter dos fotografías de las lesiones que Norma presenta en su cuerpo tras someterse a una liposucción con el doctor Gamaliel Román; "Así muestra sus lesiones, para que tengan cuidado", se cita en el texto que acompaña a las imágenes.

Norma dio a conocer fotografías de las lesiones que tiene en su cuerpo. FOTO: Pixabay

Además destacó que la joven ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). El caso fue retomado en el programa "C4 En Alerta", transmitido por Multimedios, en donde se dieron a conocer las declaraciones de la denunciante, Norma, una paciente que deseaba mejorar su figura.

"Yo quería que me arreglaran el cuerpo; después de tener dos embarazos el cuerpo no queda igual", declaró la joven durante la entrevista. Norma aseguró que solo habló una vez con el doctor y a partir de entonces solo se mantuvo en contacto con sus asistentes, uno de ellos otra persona identificada como "el Doctor Diego".

Norma recibió amenazas de la abogada del "Doctor Gama"

La paciente declaró que contrató un paquete especial por promoción del "Buen Fin"; enseguida, le pidieron estudios médicos, le hicieron una valoración y fue todo. El día de la intervención le hicieron la liposucción y abdominoplastía: "Me lleva la enfermera y yo le digo 'oye, por qué me duele tanto mi garganta, me duele y yo no venía mal'", declaró.

"Y me dice: ahí vas muy bien, me empieza a sobar y me dice; 'pues es que se te tuvo que entubar, y desde ahí ya empezó todo mal, muchas nauseas, vómito, yo no tenía fuerza para pararme", explicó la denunciante. Para Norma ahí no terminaron las complicaciones ya que incluso durante su proceso de recuperación presentó mayores problemas.

"Me empiezan a salir como granitos en la espalda; la herida estaba prácticamente infectada", aseguró. Deste entonces el Doctor Gamaliel se ha negado a atender su denuncia y prácticamente le ha cerrado las puertas para una revisión y un seguimiento a su caso, declaró Norma. Además, indicó que una mujer identificada como Luisa A. Lugo, abogada del Doctor Gamaliel Román, la amenazó:

Denunciante exige justicia y reparación del daño

"Yo me estaba muriendo, por lo que acudí con un médico (...) ellos tienen una apoderada, María Luisa Lugo, que nos amenaza y nos dice que si entramos o permitimos que otro doctor nos vea, ellos no se hacen responsables", refirió Norma. La afectada también aseguró que las heridas que tiene en su espalda son de por vida, ya que el cirujano plástico al que consultó "dice que este señor metió las cándulas -osea las mangueras, los tubos para succionar la grasa- infectados, esas mismas heridas se me empezaban a hacer en el glúteo izquierdo", narró.

Hasta ahora el Dr. "Gama" no ha querido atender los reclamos de su paciente. OFTO: Instagram

Ante este panorama Norma tuvo que buscar ayuda con otros doctores y así se ha podido recuperar poco a poco. La afectada aseguró que la FGJCDMX ya está investigando su caso y ahora ella exige una reparación del daño: "Pido que me regrese mi dinero porque no obtuve los resultados que el señor me ofrecía y la reparación de los daños", concluyó.

Clausuran clínicas del "Cirujano de las Estrellas"

Tan solo hace un par de semanas, y luego de varias denuncias realizadas en redes sociales contra el Doctor Gamaliel debido a sus polémicos procedimientos de cirugía estética, varias de sus clínicas fueron clausuradas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"En operativos simultáneos, Cofepris clausura clínicas de cirugía estética de Grupo D+G Aesthetics & MedSpa, S.A. de C.V. que operaban de manera irregular, representando un riesgo para la salud de sus pacientes", publicó la Cofepris en su cuenta de Twitter el pasado 13 de agosto.

Con base en las denuncias, y después de una revisión por parte del personal de la Cofepris, el 9 de julio de 2022 se decidió suspender las labores en las clínicas del “Dr. Gama”. Sin embargo, tras no acatar la suspensión y continuar trabajando de forma regular, el pasado 13 de agosto de 2022 la misma institución determinó clausurar las instalaciones de Grupo D+G Aesthetics & MedSpa ubicadas en:

Avenida Ejército Nacional No. 209, Verónica Anzures, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Avenida Insurgentes Sur No. 3655, Miguel Hidalgo 1a sección, Tlalpan, Ciudad de México.

Mariquita Linda No. 88-B, Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México.

