Detrás del éxito de una mujer

En 1805, con solo 27 años de edad, Barbe-Nicole Posardin Clicquot convirtió el negocio de vino espumoso que heredó de su marido en un imperio mundial de champaña.

Nunca antes una mujer había gestionado una empresa tan grande. Obviamente había sido educada para ser la perfecta esposa y ama de casa burguesa de esa época, pero el destino siempre nos guarda sorpresas. Y no olvidemos un pequeño detalle: su carácter, ambición y astucia que la hicieron adelantarse a sus competidores logrando burlar las barreras impuestas por Rusia a los productos franceses, introduciendo su mercancía poco a poco.

Una emprendedora nata, sin estudio ni guía, sólo un gran deseo de salir adelante y un olfato, intuición y visión por la oportunidad de negocio hizo que se expandiera a todo el mundo. Hoy esto se ha convertido en una gran empresa que todos conocemos como Veuve Clicquot. Un punto de partida a través de una historia, una inspiración. Hoy te lo comparto porque en México las mujeres somos el 51 por ciento de la población y porque dicha empresa realiza un estudio llamado: Barómetro de Mujeres Emprendedoras, en donde pone en relieve la resiliencia de las mujeres al enfrentar retos significativos en las esferas profesionales y personales, así como arrojar los resultados obtenidos. Estos estudios los han hecho en varios países, pero el que yo tengo aquí en mis manos es el de México y el que nos interesa. Les compartiré puntos clave:

• México es uno de los países que mostraron menor brecha de género en lo relativo a emprendimiento en comparación con otros países (Alemania, Australia, Bélgica, Canadá; Corea del Sur, España, E.U., Francia, Hong Kong, Italia, Japón, RU, Rusia, Sudáfrica, Nigeria, Suiza).

• La satisfacción económica es la razón principal por las que las mujeres eligen el emprendimiento.

• Las mujeres mexicanas temen menos al fracaso que los hombres.

• Las mujeres emprendedoras son consideradas “mandonas” y son mas criticadas que los hombres.

• Barreras estructurales, obtención de fondos y tiempo dedicado a su otro trabajo de tiempo completo: el hogar y atención a la familia.

• Buscan más modelos a seguir. Al preguntarles a quién admiran, la número uno fue Carolina Herrera.

Con esto tenemos un gran panorama de lo que vivimos las mujeres emprendedoras hoy, a lo que nos enfrentamos y cómo somos percibidas. Cuando somos asertivas, pedimos o exigimos lo que nos corresponde, somos vistas como agresivas, mandonas o intratables, cosa que no sucede con los hombres. Otro punto de crítica es el abandono del hogar, pues esa es nuestra responsabilidad. Lo cual nos crea culpas con las que los hombres no tienen que lidear. Y lo más triste de todo, sobre todo para periodistas como yo, que he dedicado mis últimos 10 años de carrera a resaltar el trabajo de mujeres mexicanas emprendedoras, que no sepamos identificarlas, porque las hay y muchas.

MAAZ