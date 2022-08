Tercera Guerra mundial: Así sería el papel de México en caso de conflicto armado

Los usuarios de redes sociales han volcado su atención en torno a la posibilidad que se desate la Tercera Guerra Mundial, pues las recientes tensiones políticas entre China y Estados Unidos, así como la guerra entre Rusia y Ucrania hicieron pensar que podría haber intercambio de bombardeos nucleares y avivaron la conversación en torno a un conflicto bélico de dimensiones mundiales como el ocurrido entre 1939 y 1945 cuando Alemania se lanzó en la conquista de varios territorios en el mundo.

De acuerdo con expertos las posibilidad de un conflicto bélico de escala mundial traería devastadoras consecuencias económicas para el mundo y desde luego para México, pues la economía nacional ya se ve afectada por el aumento de precios de insumos básicos como el maíz y trigo básicos para la alimentación de los mexicanos.

El internacionalista y maestro de la UNAM, Julio Peña explicó para El Heraldo Digital que "estamos ante una situación de cambio o transición en el plano internacional. Este plano internacional que también puede señalarse como un sistema internacional, está transitando hacia una dinámica multipolar. Esto quiere decir que existen diferentes con el suficiente poder económico, político y militar para tener una influencia importante en las políticas regionales y mundiales".

La guerra entre Rusia y Ucrania se puede entender bajo esta perspectiva y también la reacción de la República Popular China ante la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, puede ser interpretada de la misma forma. La diferencia radica en que anteriormente Estados Unidos tenía una mayor capacidad de influir o establecer sus políticas sobre estos países y en dichas regiones. Actualmente esto ya es cada vez menos posible porque el poder económico, energético, militar, etc., de países como Rusia y China les permiten defender sus intereses nacionales con mayor capacidad.

Explica que es poco probable que haya un conflicto armando de dimensiones mundiales, pues las repercusiones económicas serían fuertes para todas las naciones y se debilitaría la recuperación económica por la pandemia y perjudicaría aún más a las economías que se encuentran en problemas.

En caso de una Tercera Guerra Mundial tomando como referencia los sucesos históricos el papel de México sería de proveedor de recursos naturales, materias primas o bienes manufacturados necesarios para los países que implementen una economía de guerra, explicó el catedrático Peña.

La participación de México en un conflicto militar es un escenario poco probable. La política exterior mexicana está enfocada en la cooperación, la no intervención y la diplomacia. Ésta última es una de sus principales fortalezas. De igual forma sus fuerzas armadas están enfocadas en la defensa del país, por lo que no se esperaría una participación activa en un frente de batalla, salvo si se tiene la necesidad de defender su territorio.